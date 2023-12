(Paris) L’adoption d’un projet de loi controversé sur l’immigration en France, voté par l’extrême droite qui revendique une « victoire idéologique », a fracturé la majorité présidentielle, entraînant la démission d’un ministre et poussant le président Macron à venir s’expliquer à la télévision mercredi soir.

Épilogue de plusieurs mois d’un feuilleton législatif tendu, le Parlement a validé définitivement mardi soir la loi sur l’immigration, durcissant nettement les conditions d’accueil des étrangers en France, à la satisfaction de la droite et de l’extrême droite de Marine Le Pen, qui ont chacune célébré une « victoire ».

Malgré l’abstention ou le vote contre de 59 députés de la majorité et la démission mercredi du ministre de la Santé Aurélien Rousseau, l’exécutif s’évertue à nier toute crise.

« Il n’y a pas de crise dans la majorité », a assuré la première ministre Élisabeth Borne sur la radio France Inter, et le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a nié toute « fronde ministérielle »… tout en confirmant la démission de M. Rousseau, défavorable au projet de loi.

Si Emmanuel Macron a assumé mercredi en Conseil des ministres un « compromis » avec « des choses que je n’aime pas, mais qui ne sont pas contre nos valeurs », d’après un participant, la présidente macroniste de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a de son côté confié que « la majorité vit un moment plutôt douloureux ».

L’exécutif, sur la défensive, martèle aussi que le texte serait passé même sans les voix du parti d’extrême droite Rassemblement national (RN), si ses députés s’étaient abstenus. Mais il n’aurait pas été approuvé si les députés d’extrême droite avaient voté contre, soulignent opposition et commentateurs politiques.

Certaines de ses mesures sont probablement inconstitutionnelles et le texte sera « amené à évoluer » après l’examen du Conseil constitutionnel, a reconnu Élisabeth Borne. Emmanuel Macron saisira lui-même dès mercredi cette instance chargée de vérifier la constitutionnalité des lois, selon le porte-parole du gouvernement.

Le président français, qui avait fait du projet de loi un test de sa capacité à réformer jusqu’à la fin de son deuxième mandat, s’exprimera à la télévision mercredi en fin de journée.

Une « stratégie de communication » dont Jérôme Fourquet, directeur de l’IFOP, un institut de sondage, n’est « pas sûr qu’elle soit adaptée à la situation » tant la loi immigration « va laisser des traces » dans la majorité.

« C’est peut-être l’acte de naissance des frondeurs » d’une Macronie écartelée entre une aile droite et une aile gauche difficilement réconciliables, qui pourrait augurer d’une fin de quinquennat pénible pour le chef de l’État, a observé M. Fourquet sur RMC/BFMTV.

Réélu en 2022 devant Marine Le Pen avec la promesse de faire barrage à l’extrême droite, Emmanuel Macron voulait faire de la loi immigration un marqueur de son « en même temps », avec d’un côté un volet répressif sur l’expulsion des étrangers en situation illégale et, de l’autre, la promesse de régulariser certains travailleurs dans les métiers en tension.

Mais faute de majorité absolue à l’Assemblée, le texte a été considérablement durci pour s’assurer les votes des députés de droite : le versement de prestations sociales a été restreint, des quotas migratoires instaurés, l’automaticité du droit du sol remise en question, un « délit de séjour irrégulier » rétabli… Des mesures saluées par le Rassemblement national, qui y voit la consécration de son pilier idéologique, « la préférence nationale ».

Éric Ciotti, le président des Républicains (droite classique), s’est félicité de son côté d’une « victoire historique » pour son camp.

L’opposition de gauche a fustigé le texte, le président des députés socialistes Boris Vallaud dénonçant « une crise politique comme on n’en a pas connue depuis des années ».

Une cinquantaine d’associations, syndicats et ONG, ont critiqué « le projet de loi le plus régressif depuis au moins 40 ans » pour les étrangers en France.

Plusieurs départements dirigés par la gauche ont annoncé mercredi qu’ils n’appliqueraient pas le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Sujet récurrent en France, comme ailleurs en Europe, l’immigration enflamme régulièrement la classe politique. Une réforme très controversée sur le sujet a d’ailleurs fait l’objet d’un accord mercredi à Bruxelles.

La France compte 5,1 millions d’étrangers en situation régulière, soit 7,6 % de la population. Elle accueille plus d’un demi-million de réfugiés. Les autorités estiment qu’il y aurait de 600 000 à 700 000 clandestins.

Des régularisations sont souhaitées par le patronat français, face aux centaines de milliers de postes vacants dans l’hôtellerie-restauration, le bâtiment, l’agriculture…

Les mesures clés d’un accord controversé

Voici les mesures clés du projet de loi immigration voté mardi au Sénat et à l’Assemblée nationale en France, qui a été fustigé par la gauche, salué par l’extrême droite et constitue une source de malaise au sein de la majorité.

Prestations sociales

La question d’une durée de résidence minimale en France pour que les étrangers non européens en situation régulière puissent toucher des prestations sociales a failli faire capoter les tractations.

Alors que la droite réclamait un délai de cinq ans pour ouvrir le droit à une large liste de prestations « non contributives », le compromis scellé mardi est basé sur une distinction entre les étrangers selon qu’ils sont ou non « en situation d’emploi ».

Pour certaines prestations sociales, un délai de cinq ans est ainsi prévu pour ceux qui ne travaillent pas, mais de trente mois pour les autres.

Pour l’accès à l’Aide personnalisée au logement (APL), une aide financière destinée à réduire le montant du loyer, qui constituait le principal point d’achoppement, une condition de résidence est fixée à cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas, et de seulement trois mois pour les autres.

Ces nouvelles restrictions ne s’appliquent pas aux étudiants étrangers.

Sont par ailleurs exclus de toutes ces mesures les réfugiés ou les titulaires d’une carte de résident.

Régularisations de sans-papiers

La majorité s’est résignée à une version plus restrictive que celle du projet de loi initial, en donnant aux préfets un pouvoir discrétionnaire de régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers dits en tension.

Il s’agira d’un titre de séjour d’un an, délivré au cas par cas, à condition d’avoir résidé en France pendant au moins trois ans et exercé une activité salariée durant au moins 12 mois sur les 24 derniers. Cette « expérimentation » ne s’appliquera que jusqu’à fin 2026.

Le camp présidentiel n’a eu gain de cause que sur un point : la possibilité pour un travailleur sans-papiers de demander ce titre de séjour sans l’aval de son employeur.

Quotas migratoires

L’instauration de « quotas » fixés par le Parlement pour plafonner « pour les trois années à venir » le nombre d’étrangers admis sur le territoire (hors demandeurs d’asile) est considérée comme inconstitutionnelle par le camp présidentiel.

Mais ce dernier a quand même accepté d’intégrer cette mesure, ainsi que la tenue d’un débat annuel sur l’immigration au Parlement.

Déchéance de nationalité, droit du sol

La majorité présidentielle a également fini par donner son accord à la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l’autorité publique.

Concernant le droit du sol, elle a concédé la fin de l’automaticité de l’obtention de la nationalité française à la majorité pour les personnes nées en France de parents étrangers : il faudra désormais que l’étranger en fasse la demande entre ses 16 et 18 ans.

Autre restriction obtenue par la droite : en cas de condamnation pour crimes, toute naturalisation d’une personne étrangère née en France deviendrait impossible.

Délit de séjour irrégulier

Le rétablissement du « délit de séjour irrégulier » était qualifié d’inutile par le camp présidentiel. Mais la mesure, assortie d’une peine d’amende sans emprisonnement, a été retenue.

Centres de rétention administratif

Malgré les réticences de la droite, l’interdiction de placer des étrangers mineurs en rétention figure dans le compromis final.

Regroupement familial

Le durcissement des conditions du regroupement familial voté par le Sénat se retrouve pour l’essentiel dans le texte final, avec notamment une durée de séjour du demandeur portée à 24 mois (contre 18), la nécessité de ressources « stables, régulières et suffisantes » et de disposer d’une assurance maladie, ainsi qu’un âge minimal du conjoint de 21 ans (et plus 18).

Caution étudiants

La droite a obtenu l’instauration, sauf dans certains cas particuliers, d’une caution à déposer par les étrangers demandant un titre de séjour « étudiant », visant à couvrir le coût d’éventuels « frais d’éloignement ».

Les macronistes avaient pourtant combattu cette mesure constituant à leurs yeux « une rupture d’égalité » entre étudiants et risquant de fragiliser les étudiants internationaux.

Aide médicale d’État

La suppression de l’Aide médicale d’État (AME), destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière, était l’un des principaux chevaux de bataille de la droite. Mais les LR ont accepté d’y renoncer dans ce texte, moyennant la promesse d’une réforme du dispositif début 2024.

Le texte du projet de loi comprend en revanche une restriction de l’accès au titre de séjour « étranger malade ». Sauf exception, il ne pourra être accordé que s’il n’y a pas de « traitement approprié » dans le pays d’origine. Une prise en charge par l’assurance maladie sera par ailleurs exclue si le demandeur a des ressources jugées suffisantes.