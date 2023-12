La ville de Koupiansk avait été occupée dès les premiers jours de l’invasion russe du 24 février 2022. En septembre de la même année, la ville et sa région de Kharkiv ont été libérées au terme d’une offensive ukrainienne surprise.

(Kyiv) L’Ukraine a affirmé mardi que l’armée russe était en « supériorité » en termes d’armes et d’effectifs autour de Koupiansk, dans le nord-est du pays, y jugeant la situation « compliquée ».

Agence France-Presse

Cette ville avait été occupée dès les premiers jours de l’invasion russe du 24 février 2022. En septembre de la même année, la ville et sa région de Kharkiv ont été libérées au terme d’une offensive ukrainienne surprise.

Les combats restent depuis féroces et les forces russes, confortées par l’échec de la contre-offensive estivale de l’Ukraine, sont à l’offensive depuis l’été autour de Koupiansk.

« La situation est compliquée », a jugé mardi Oleksandre Syrsky, commandant de l’armée de terre ukrainienne.

« Nous devons nous battre alors que l’ennemi est en supériorité, tant au niveau de l’armement que des effectifs », a-t-il expliqué sur Telegram, assurant toutefois que ses hommes tenaient bon.

L’Ukraine réclame à ses alliés davantage d’armes et de munitions, mais le soutien occidental montre des signes de ralentissement en raison de tensions internes aux États-Unis et au sein de l’Union européenne.

De son côté, le ministère russe de la Défense a dit avoir repoussé huit attaques ukrainiennes autour de Koupiansk.

Il a également affirmé que ses soldats accentuaient leur pression autour de la ville de Bakhmout, prise par Moscou au prix d’une bataille sanglante à l’été.

Selon l’Institute for the Study of War (ISW), centre de réflexion basé aux États-Unis, les forces ukrainiennes sont obligées de rationner les munitions.

En parallèle, Kyiv a dit avoir abattu deux drones russes dans une région de l’ouest du pays, tandis que Moscou a déclaré en avoir détruit quatre au-dessus des régions russes de Briansk et de Kalouga.

La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien en banlieue de Moscou

La défense aérienne russe a abattu mardi un drone d’attaque ukrainien en banlieue de Moscou, ont annoncé les autorités russes, sans préciser si l’appareil avait été lancé depuis l’Ukraine ou de l’intérieur de la Russie.

Le ministère russe de la Défense, faisant écho au maire de Moscou, a indiqué que le drone avait été abattu dans le district d’Odintsovo, à l’ouest de la capitale russe, imputant l’attaque « au régime de Kyiv ».

« Il n’y a pas de dégâts ni de blessés sur les lieux de la chute des débris », a indiqué pour sa part sur Telegram, Sergueï Sobianine, le maire de la capitale russe.

Quelques minutes plus tôt, l’aéroport moscovite de Vnoukovo, dans cette même zone géographique, avait indiqué restreindre le trafic aérien sans donner d’explication.

L’Ukraine a développé des drones ayant une portée de plusieurs centaines de kilomètres, mais assure aussi que des appareils sont lancés depuis le territoire russe.

Des attaques de drones en territoire russe, très loin du front ukrainien, s’étaient multipliées l’été passé, alors que Kyiv lançait une grande contre-offensive pour libérer ses territoires occupés.

Celle-ci a finalement échoué et les attaques de ces engins chargés d’explosifs sont devenues plus rares.