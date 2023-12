Le pape diminué, mais toujours en selle

Dix ans après son élection, le pape François doit de plus en plus souvent limiter ses activités à cause de problèmes de santé. L’Argentin qui a 87 ans ce dimanche a dû annuler à la dernière minute un voyage à la COP28 de Dubaï où il devait prononcer un discours sur l’environnement, son sujet de prédilection. Aura-t-on bientôt un conclave ?