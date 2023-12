Les arrestations d’Abdelhamid Al A. et d’Ibrahim El-R., tous deux nés au Liban, et de l’Egyptien Mohammed B. ont été effectuées par la police fédérale à Berlin. Celle de Nazih R., de nationalité néerlandaise, a eu lieu à Rotterdam dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

(Berlin) Le parquet fédéral allemand, chargé des affaires de terrorisme, a annoncé jeudi l’arrestation de quatre membres présumés du Hamas soupçonnés d’avoir planifié de « possibles attentats contre des institutions juives en Europe ».

Agence France-Presse

Les quatre hommes sont suspectés d’appartenir depuis longtemps à ce mouvement islamiste et d’avoir eu pour mission de rassembler des armes à Berlin en vue d’éventuels attentats, a précisé le parquet dans un communiqué.

Les arrestations d’Abdelhamid Al A. et d’Ibrahim El-R., tous deux nés au Liban, et de l’Egyptien Mohammed B. ont été effectuées par la police fédérale à Berlin. Celle de Nazih R., de nationalité néerlandaise, a eu lieu à Rotterdam dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen.

Le parquet n’a pas révélé leurs noms de famille complets.

« Au plus tard à partir du printemps 2023, Abdelhamid Al A. a été chargé de localiser, pour le compte du Hamas, un dépôt souterrain d’armes en Europe que l’organisation avait caché dans le passé », a expliqué le parquet.

Il recevait ses consignes de responsables de haut rang du Hamas basés au Liban.

« Les armes devaient être transférées à Berlin et mises à disposition pour d’éventuels attentats contre des institutions juives en Europe », a dit le parquet.

« En octobre 2023, Abdelhamid Al A., Mohamed B. et Nazih R. sont partis à plusieurs reprises de Berlin à la recherche des armes […]. Ils ont été soutenus dans leur entreprise par Ibrahim El-R ».

Plus tôt dans la journée, la police et les services de renseignement (PET) danois avaient annoncé l’arrestation de quatre personnes, trois au Danemark et une aux Pays-Bas, pour contrer un projet d’attentat terroriste.

Le bureau du premier ministre israélien a affirmé qu’ils étaient liés au Hamas.

Les renseignements danois ont précisé en soirée que ces arrestations n’avaient « pas de lien direct » avec celles effectuées en Allemagne.

L’Allemagne avait renforcé les mesures de sécurité autour des édifices juifs dans la foulée de l’attaque meurtrière du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre, qui a fait quelque 1200 morts, majoritairement des civils, selon les autorités israéliennes.

Plus de 18 700 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tués depuis le début des bombardements en représailles de l’armée israélienne sur la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Le coup de filet de la police allemande prouve que « nos services de sécurité sont extrêmement vigilants et agissent en conséquence », a estimé la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser sur son compte X.

« Le fait que le Hamas puisse encore planifier des attaques terroristes et dispose de ressources financières nous montre que nous devons rester attentifs afin d’avoir toujours une longueur d’avance sur les terroristes », a réagi de son côté l’ambassadeur d’Israël à Berlin Ron Prosor.

Début novembre, l’Allemagne avait interdit les activités sur son sol liées au Hamas et celles de Samidoun, un réseau qui dit soutenir les prisonniers palestiniens.

Le Hamas – considéré officiellement depuis 2003 par l’UE comme une organisation « terroriste » – compte, d’après les derniers chiffres officiels, quelque 450 membres en Allemagne.