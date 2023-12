(Kyiv) L’Ukraine a abattu tôt lundi huit missiles russes volant en direction de Kyiv, a indiqué l’armée ukrainienne, les autorités locales faisant état de personnes prises responsables par les secours.

Agence France-Presse

Dix-huit drones « Shahed » ont par ailleurs été lancés par Moscou au cours de la nuit depuis la péninsule annexée de Crimée avant d’être détruits par la défense ukrainienne, « la plupart dans la région de Mykolaïv » (sud), ont indiqué les forces aériennes de Kyiv.

« Selon de premières informations, vers 4 h » (21 h heure de l’Est), la Russie « a débuté une attaque de missiles contre la région de Kyiv ».

« Au total, la défense aérienne a détruit huit cibles aériennes qui volaient en direction de la capitale selon une trajectoire balistique », ont fait savoir les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram.

Des fragments de missile sont tombés sur le district de Darnytskyi, dans le sud-est de la capitale, a rapporté le chef de l’administration militaire de Kyiv Serguiï Popko.

Quatre habitants ont été pris en charge par les secours, dont un pour une blessure par éclat d’obus, a-t-il ajouté sur le même réseau social.

D’après le maire de Kyiv Vitali Klitschko, qui s’est exprimé sur Telegram, « un fragment de missile a endommagé un bâtiment en construction », occasionnant un incendie ensuite rapidement éteint, tandis qu’un autre morceau de projectile s’est écrasé sur une pelouse.

« Aucun impact contre des infrastructures critiques […] n’a été constaté » selon de premières informations, a décrit sur Facebook Rouslan Kravtchenko, chef de l’administration militaire de la région de Kyiv.

Les autorités ukrainiennes accusent la Russie de préparer une campagne de frappes systématiques sur les infrastructures d’énergie du pays en plein hiver, comme elle l’avait fait l’année passée.

Durant l’hiver 2022, des millions de personnes avaient été privées de courant en pleine vague de froid durant de longues périodes en raison de ces frappes.

Kyiv a depuis renforcé ses systèmes de défense aérienne avec des armes occidentales, mais estime qu’il en faudrait davantage pour protéger les régions vulnérables.

Le 11 novembre, l’Ukraine avait dit avoir abattu un missile ayant visé sa capitale et mis fin à près de deux mois de calme relatif pour Kyiv. Aucune victime n’avait été recensée.

Appel à l’unité des 27 sur fond de menaces hongroises

Le chef de la diplomatie européenne a appelé lundi les Vingt-Sept à rester unis dans leur soutien à l’Ukraine au moment où la Hongrie menace de bloquer toute nouvelle aide à Kyiv.

« J’espère que l’unité de l’Union européenne ne sera pas brisée, car ce n’est pas le moment d’affaiblir notre soutien à l’Ukraine », a déclaré Josep Borrell à son arrivée à Bruxelles pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

« La position de la Hongrie s’est avérée réellement déplorable », a estimé pour sa part la ministre finlandaise des Affaires étrangères Elina Valtonene. « Il est crucial que nous continuions à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire », a-t-elle ajouté.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE se retrouvent dans la capitale belge au début d’une semaine « cruciale » pour l’Europe, selon le chef de la diplomatie lettonne Krisjanis Karins, avant un sommet européen prévu en fin de semaine, très attendu par l’Ukraine.

Les 27 doivent y décider de la poursuite de leur soutien militaire et financier à l’Ukraine, et de l’ouverture ou non de négociations d’adhésion à l’UE avec ce pays en guerre avec la Russie.

Sur ces deux sujets, la Hongrie de Viktor Orban a menacé de tout bloquer, jugeant qu’il fallait d’abord que l’UE ait un « débat stratégique » sur l’avenir de ses relations avec l’Ukraine avant tout nouveau rapprochement.

« Nous devons prendre des décisions stratégiques et nous engager en faveur d’une victoire de l’Ukraine, si nous ne le faisons pas, le prix sera incroyablement élevé », a estimé de son côté le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

Interrogé sur la position de la Hongrie, plus proche allié de Moscou dans l’UE, le ministre lituanien, dont le pays a autrefois fait partie de l’Union soviétique, a jugé qu’elle était anti-européenne.

« La seule façon dont je lis la position hongroise, et pas seulement sur l’Ukraine, c’est qu’elle est contre l’Europe et tout ce que l’Europe signifie », a-t-il déclaré.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mardi à Washington, où il rencontrera son homologue américain Joe Biden. Une aide américaine cruciale pour ce pays en guerre depuis février 2022, est bloquée au Congrès en raison de réticences de certains élus républicains.