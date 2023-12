(Kyiv) Les troupes russes ont encore accentué leurs assauts sur la ville d’Avdiïvka, dans l’est de l’Ukraine, en attaquant depuis deux directions supplémentaires dans le but d’encercler la ville, ont rapporté lundi les autorités locales.

Agence France-Presse

L’armée russe tente de s’emparer de cette cité industrielle fortifiée du Donbass depuis près de deux mois, si bien qu’Avdiïvka est devenu le principal point chaud du front depuis l’échec de la contre-offensive estivale ukrainienne.

Selon son maire, Vitaly Barabach, les assauts russes ont été « beaucoup plus nombreux » ces deux derniers jours, tout comme les bombardements d’artillerie.

« La troisième vague d’assauts de l’ennemi diffère des deux précédentes en ce qu’elle est lancée depuis deux nouvelles directions », a expliqué le responsable ukrainien.

Selon lui, ces assauts visent à « détourner le plus possible l’attention » des soldats ukrainiens, tandis que les forces russes poursuivent en parallèle leurs tentatives d’encercler Avdiïvka par le Sud et le Nord.

« Il est très probable qu’ils attendent des conditions météorologiques plus favorables pour utiliser des équipements militaires dans ces zones », a-t-il dit.

« Le lancement de nouvelles directions prouve que l’ennemi a reçu l’ordre de s’emparer de la ville à tout prix », a-t-il estimé, précisant que 1295 civils se trouvaient encore dans la ville.

Selon l’Institute for the Study of War (ISW), centre de réflexion basé aux États-Unis qui se fonde sur des images géolocalisées, les troupes russes ont « réalisé des avancées confirmées » ces derniers jours dans la zone d’Avdiïvka.

La chaîne Telegram DeepState, proche de l’armée ukrainienne, a fait état dimanche soir d’une situation « tendue » sur le front et de « succès partiels » de l’armée russe près de Stepove, village situé au nord-est d’Avdiïvka.

L’armée ukrainienne affirme de son côté repousser les attaques russes et infliger de lourdes pertes à son adversaire.

Ailleurs en Ukraine, le corps sans vie d’un enfant a été extrait des décombres à Novogrodivka, dans l’Est, après un bombardement russe qui avait touché un immeuble résidentiel mercredi dernier, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur ukrainien.

À Louhansk, l’une des deux grandes villes du Donbass sous contrôle russe depuis 2014, une frappe de drone ukrainienne a détruit un dépôt de carburant, selon le gouverneur régional ukrainien Artem Lyssogor.

Cette frappe ukrainienne a été confirmée par les autorités d’occupation russe locales à l’agence Ria Novosti, qui ont précisé qu’elle avait provoqué un incendie sans faire de victimes.

La Russie a elle mené dans la nuit une nouvelle série de bombardements, la défense antiaérienne ukrainienne affirmant avoir abattu un missile Kh-59 et 18 des 23 drones tirés.

Les régions méridionales de Kherson et Mykolaïv ont été visées, ainsi que celle d’Ivanov-Frankivsk, Khmelnytski et Lviv (ouest), selon l’armée ukrainienne.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé la semaine dernière à son armée d’« accélérer » la construction de structures défensives sur le front face à la nouvelle offensive russe, au 22e mois de l’invasion.

Un général russe tué dans la zone des combats en Ukraine

Un général russe, haut gradé de la flotte du Nord, a été tué dans la zone des combats en Ukraine, a annoncé lundi le gouverneur de la région russe de Voronej (sud-ouest) où cet officier avait notamment servi.

« Le général de brigade Vladimir Zavadski, commandant adjoint du 14e corps d’armée de la flotte du Nord, est décédé à un poste de combat dans la zone de l’opération spéciale » en Ukraine, a indiqué le gouverneur Alexandre Goussev sur Telegram, sans apporter de précisions sur les circonstances de sa mort.

« Je suis convaincu que le nom de Vladimir Zavadski, un officier courageux, un vrai général et un homme digne, restera à jamais dans les annales de la gloire de notre patrie », a poursuivi M. Goussev, saluant la « loyauté » du général.

Selon des chaînes Telegram russes proches de l’armée, l’officier est mort le 28 novembre en sautant sur une mine, en retrait du front.

Plusieurs hauts gradés de l’armée russe ont été tués depuis le début de l’offensive en Ukraine en février 2022 et leur mort n’est pas toujours confirmée de source officielle, les autorités russes communiquant rarement sur leurs pertes.

L’annonce de la mort de Vladimir Zavadski intervient alors que les troupes russes sont à l’offensive dans l’est de l’Ukraine depuis octobre et la fin de l’infructueuse contre-offensive estivale ukrainienne.

Les Russes mènent notamment des attaques dans le Nord-Est, dans la zone de Koupiansk, et dans l’est où ils tentent d’encercler la ville industrielle d’Avdiïvka.

L’Ukraine dit avoir abattu 18 drones et un missile russes pendant la nuit

Les défenses antiaériennes ukrainiennes ont indiqué avoir abattu un missile et 18 des 23 drones lancés durant la nuit de dimanche à lundi par la Russie.

« 18 drones d’attaque et un missile Kh-59 ont été abattus », a indiqué l’armée de l’air ukrainienne dans son communiqué matinal. Les régions méridionales de Kherson et Mykolaïv ont été visées, ainsi que celle d’Ivanov-Frankivsk, Khmelnytski et Lviv (ouest), selon l’armée.

Selon l’armée ukrainienne, des drones ont réussi à frapper les districts de Kherson et Beryslav (sud), au bord du fleuve Dniepr, endommageant un centre culturel et un magasin de bricolage.

La Russie lance quasiment toutes les nuits des attaques de drones et de missiles contre l’Ukraine. Kyiv accuse le Kremlin de chercher à terroriser la population civile ainsi et à détruire ses infrastructures énergétiques pour, comme l’hiver dernier, plonger la population dans le noir et le froid.

L’armée russe est en outre repassée à l’attaque dans l’est de l’Ukraine depuis le mois d’octobre, après que la grande contre-offensive estivale des Ukrainiens a échoué à libérer les territoires occupés par les Russes.