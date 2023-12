3 articles Europe

La Presse aux Pays-Bas Mission : rendre les aînés heureux

Accès à la nature, cours de natation, rencontres avec des bébés… Aux prises avec un vieillissement accéléré de leur population, les Pays-Bas misent sur des centaines d’organismes sans but lucratif pour offrir des soins innovants aux aînés. Les initiatives sont nombreuses et motivées par trois objectifs : briser la solitude, intégrer les personnes âgées à la société et maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. De quoi inspirer le Québec ?