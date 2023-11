Selon le ministre, six missiles S-300 ont touché les villes de Pokrovsk, Myrnograd et Novogrodivka (ci-contre), situées à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d’Avdiïvka, que les Russes tentent d’encercler et prendre depuis près de deux mois.

PHOTO ASSOCIATED PRESS

Au moins un mort et dix blessés dans des bombardements russes

(Kyiv) Des bombardements russes ont fait au moins un mort et dix blessés dans la nuit de mercredi à jeudi sur trois villes proches dans l’est de l’Ukraine, a annoncé le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko.

Agence France-Presse

Selon le ministre, six missiles S-300 ont touché les villes de Pokrovsk, Myrnograd et Novogrodivka, situées à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d’Avdiïvka, que les Russes tentent d’encercler et prendre depuis près de deux mois.

À Novogrodivka, le corps d’un homme été retrouvé sous les décombres d’un immeuble d’habitation où les secours recherchaient toujours quatre autres personnes, a précisé Igor Monoz, chef de l’administration militaire régionale.

« À la suite des bombardements, dix personnes ont été blessées, dont quatre enfants. Cinq autres personnes sont recherchées sous les décombres », avait indiqué peu avant le ministre de l’Intérieur dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

À Pokrovsk, un bébé de six mois et deux garçons de 16 et 13 ans ont été blessés, a indiqué le ministre de l’Intérieur.

Depuis mi-octobre, la ville industrielle d’Avdiïvka fait face aux attaques incessantes des forces de Moscou, qui cherchent à s’en emparer depuis des années.

Les forces russes se trouvent à l’est, au nord et au sud de la localité, toute proche de Donetsk, la capitale régionale occupée par la Russie depuis 2014.

Zelensky en visite près du front dans la région de Kharkiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déplacé jeudi près de la ligne de front dans la région de Kharkiv (nord-est) où il a visité un poste de commandement près de Koupiansk, a rapporté la présidence.

« Les combattants de la direction de Koupiansk protègent la vie paisible des Ukrainiens », indique la présidence dans un message sur Telegram, accompagné d’une vidéo dans laquelle M. Zelensky décore des soldats. Les forces russes mènent depuis plusieurs mois une offensive dans cette zone, avec des gains minimes.