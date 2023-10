Il était pour l’heure impossible de savoir si l’avion était toujours sur le tarmac et quelle était la situation de ses passagers.

(Moscou) À l’annonce de l’arrivée d’un avion en provenance d’Israël, des dizaines d’hommes ont pris d’assaut dimanche en début de soirée le tarmac et le terminal de l’aéroport de Makhatchkala, capitale de la république russe à majorité musulmane du Daguestan, apparemment à la recherche des passagers du vol.

Agence France-Presse

En milieu de soirée, les autorités du Daguestan annonçaient que la situation était « sous contrôle », tout en précisant que la police était déployée dans l’aéroport et après avoir appelé la foule à mettre fin à ses « actes illégaux ».

L’aéroport a été fermé et les vols redirigés vers d’autres aérodromes, selon l’agence de l’aviation russe, Rossaviatsia.

De son côté, Israël a appelé la Russie à « protéger tous les citoyens israéliens et tous les juifs ». Le bureau du premier ministre Benyamin Nétanyahou a souligné, dans un communiqué, qu’Israël « voit avec gravité les tentatives d’attaquer des citoyens israéliens et des juifs dans le monde ».

Selon le site spécialisé Flightradar, un vol en provenance de Tel-Aviv de la compagnie Red Wings a atterri à 19 h locales (12 h heure de l’Est) à Makhatchkala. Selon le média indépendant russe Sota, il s’agit d’un vol de transit qui devait redécoller vers Moscou à 21 h (15 h heure de l’Est).

Il était pour l’heure impossible de savoir si l’avion était toujours sur le tarmac et quelle était la situation de ses passagers.

Selon le média russe indépendant Sota, après l’annonce de l’arrivée de ce vol en provenance d’Israël, des hommes se sont d’abord rassemblés devant l’aéroport pour vérifier les passeports des personnes qui en sortaient, à la recherche de citoyens israéliens.

Selon le journal russe Izvestia et la chaîne pro-Kremlin RT, ils ont ensuite fait irruption sur le toit de l’aéroport et sur le tarmac. Des vidéos diffusées sur Telegram en montrent enfonçant des barrières, tentant de contrôler les voitures qui sortent de l’aéroport ou forçant des portes au sein du terminal. L’une des vidéos montre un homme posté sur une des ailes d’un avion de la compagnie russe Red Wings.

L’AFP n’était pas en mesure de vérifier l’authenticité de ces vidéos dans l’immédiat.

Une vidéo montre l’un des hommes tenant une pancarte : « Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daguestan » et d’autres crier « Allah Akbar ». Certains dans la foule brandissaient des drapeaux palestiniens.

Républiques instables

« Ce qui se passe actuellement à Makhatchkala est mauvais. Très très mauvais », a commenté sur X la patronne de RT, Margarita Simonian.

Le ministre de l’Information de la Tchétchénie, la république voisine, Akhmed Doudaïev, avait appelé plus tôt au cours de la journée sur Telegram au calme face à la hausse des tensions dans le Caucase russe, et à éviter les « provocations ».

Les attaques visant les Juifs « feront le jeu de nos ennemis qui provoquent délibérément le monde dans le contexte du conflit israélo-palestinien », a-t-il affirmé dans une vidéo.

La Tchétchénie et le Daguestan sont deux républiques instables de Russie dont la population est en majorité de confession musulmane.

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans son 23e jour. Elle a été déclenchée par l’attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien à partir de la bande de Gaza. Depuis, plus de 1400 personnes ont été tuées, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l’attaque, et 230 personnes ont été prises en otage, selon les autorités israéliennes.

En représailles, l’armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, et assiège ce territoire palestinien exigu où s’entassent quelque 2,4 millions de Palestiniens. Depuis plusieurs jours, elle y conduit également des opérations terrestres. Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, affirme que plus de 8000 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements israéliens.