(Brechin) Le Royaume-Uni a été frappé par une violente tempête, Babet, qui a fait deux morts en Écosse et provoqué d’importantes inondations, et se dirige vendredi vers la Scandinavie.

De fortes pluies et des vents violents secouent une vaste zone allant de l’Irlande au nord du Royaume-Uni depuis mercredi, et une alerte rouge reste en vigueur jusqu’à samedi dans le nord-est de l’Écosse où des « pluies exceptionnelles » sont encore prévues.

Dans cette région particulièrement touchée, le corps d’une femme de 57 ans a été retrouvé dans une rivière dans la région côtière d’Angus, entre Édimbourg et Aberdeen, et un homme de 56 ans a été tué par la chute d’un arbre sur son véhicule, a indiqué la police.

Des centaines de personnes ont dû évacuer leurs logements depuis jeudi à cause des inondations, comme dans la localité de Brechin, où les gardes-côtes ont fait du porte à porte jeudi soir pour demander aux habitants de quitter leurs maisons, a constaté un photographe de l’AFP.

PHOTO ANDY BUCHANAN, AGENCE FRANCE-PRESSE « Les protections de Brechin ont cédé aux alentours de 4 h du matin et le niveau de la rivière est 4,4 mètres au-dessus de son niveau normal. C’est sans précédent », a indiqué le conseil local d’Angus sur X.

« C’est absolument horrible », a témoigné Jill Scott, élue locale, auprès de l’agence PA, évoquant des gens « piégés » dans certains quartiers de la ville. « Les bateaux (des secouristes) essayent de les atteindre, mais ne peuvent pas, car le courant est trop fort ».

De nombreuses écoles sont fermées vendredi dans la région, des routes et plusieurs liaisons ferroviaires sont coupées, et plus de 20 000 logements ont subi des coupures de courant, désormais rétabli pour la grande majorité d’entre eux.

En Irlande, premier pays frappé par la tempête Babet dès mercredi, des centaines de bâtiments ont été inondés à Cork, où les responsables de la ville ont décrit des inondations inédites depuis au moins trente ans.

Non loin de là, l’armée a été déployée pour évacuer les habitants et un hôpital dans la ville de Midleton.

« Exceptionnel »

PHOTO ANDREW MILLIGAN, ASSOCIATED PRESS De fortes pluies et des vents violents secouent une vaste zone allant de l’Irlande au nord du Royaume-Uni depuis mercredi.

Les services météorologiques britanniques ont émis une alerte à la vigilance orange et jaune pour plusieurs régions du nord et du centre de l’Angleterre, et pour le nord du Pays de Galles jusqu’à samedi, où des inondations sont déjà signalées par les autorités locales.

Ils ont prévenu que certaines localités pourraient se trouver isolées pendant plusieurs jours à cause des fortes inondations provoquées par la tempête, tandis que le British Geological Survey, agence gouvernementale, a prévenu d’un risque de glissements de terrain en Écosse.

« Ce n’est pas un temps d’automne habituel. Il s’agit d’un évènement exceptionnel et nous devrions continuer de constater des répercussions importantes, avec de possibles inondations supplémentaires et des dégâts matériels », a indiqué Andy Page du Met office.

La tempête se dirige maintenant vers le Danemark et la Suède où les météorologistes s’attendant à de fortes inondations.

« Le vent a déjà commencé à prendre de la force et (cela) devrait culminer […] surtout pendant la nuit », a déclaré Ida Dahlström, météorologue à l’Institut suédois de météorologie et d’hydrologie (SMHI).

Le SMHI et l’agence météorologique danoise DMI ont tous deux émis des alertes aux fortes pluies, crues, vents violents et rafales.

Soixante-dix-sept vols, à destination et en provenance de l’aéroport de Copenhague au Danemark, ont été annulés, a-t-il écrit sur X.

Plusieurs opérateurs de traversiers ont par précaution suspendu leurs services entre le Danemark et l’Allemagne, et n’assureront pas les routes habituelles entre la Suède et l’Allemagne et entre la Suède et la Pologne.