(Paris) Élèves et enseignants dans tous les collèges et lycées de France ont observé lundi une minute de silence pour l’enseignant tué par un islamiste vendredi et un autre professeur assassiné il y a trois ans, Emmanuel Macron appelant à être « impitoyable » face aux « idéologies terroristes ».