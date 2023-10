(Kyiv) Les forces spéciales ukrainiennes ont affirmé mardi avoir mené dans la nuit des frappes destructrices contre deux aérodromes de l’armée russe à Louhansk et Berdiansk, en zones occupées par la Russie dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Agence France-Presse

L’opération baptisée « Dragonfly » a permis la destruction de pistes de décollage, de neuf hélicoptères, d’un système antiaérien et d’un entrepôt de munitions, selon un communiqué publié sur Telegram par les forces spéciales ukrainiennes.

Celles-ci n’ont pas publié d’images de ces frappes ni de leur résultat. L’armée russe n’a elle fait aucun commentaire dans l’immédiat, mais Moscou n’évoque que très rarement ses propres pertes.

Les chaînes Telegram Rybar et WarGonzo, proches de l’armée russe, ont, elles, fait état d’une attaque à l’aide de missiles ATACMS sur un aérodrome à Berdiansk, sans pouvoir préciser l’ampleur des dégâts.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sans évoquer ce cas précis, s’est félicité du fait que ses forces arrivaient à frapper les lignes d’approvisionnement russes, au moment où elles sont engagées dans une très difficile contre-offensive pour libérer les territoires occupés.

« Je suis reconnaissant à ceux qui détruisent la logistique et les bases de l’occupant sur notre territoire », a-t-il dit dans un communiqué remerciant aussi ses alliés occidentaux qui lui ont livré des armes « efficaces ».

L’Ukraine insiste depuis des mois pour qu’Européens et Américains multiplient les livraisons de missiles de plus longue portée pour pouvoir frapper les Russes loin derrière le front et ainsi désorganiser leur chaîne logistique.

Mais jusqu’ici, les Occidentaux n’ont donné qu’un nombre limité de ses munitions, craignant que l’Ukraine puisse s’en servir pour attaquer le territoire russe comme elle le fait déjà avec ses propres drones.

Le président ukrainien a aussi remercié mardi « chaque combattant » ukrainien, affirmant qu’ils ont réussi à tenir leurs positions autour d’Avdiïvka et Koupiansk dans l’est ukrainien où l’armée russe a tenté des offensives ces dernières semaines.

Six blessés à Kherson, des drones abattus en Crimée

Au moins six personnes ont été blessées mardi dans des bombardements russes « massifs » sur Kherson, dans le sud de l’Ukraine, après une attaque de drones ukrainiens repoussée en Crimée annexée au cours de la nuit.

Selon Roman Mrotchko, à la tête du conseil municipal de Kherson, la ville a subi « un nouveau bombardement massif par les troupes russes », qui a fait cinq blessés.

Une autre frappe qui a visé une société de transport à Kherson a également fait un blessé, a annoncé sur Telegram Oleksandre Prokoudine, le gouverneur de la région éponyme.

Les forces armées ukrainiennes ont également indiqué avoir abattu six drones russes de fabrication iranienne « Shahed » qui avaient été lancés depuis la Crimée en direction de la région méridionale d’Odessa.

Quelques heures plus tôt, les autorités russes avaient annoncé avoir abattu huit drones au-dessus de la Crimée, péninsule annexée en 2014 par Moscou et régulièrement visée par des attaques ukrainiennes.

« Dans la nuit, huit drones aériens de l’ennemi ont été neutralisés par des moyens de guerre électronique ou abattus par des systèmes de défense aérienne », a écrit sur Telegram le gouverneur local installé par Moscou, Sergueï Aksionov.

Trois autres drones ont été abattus lundi soir dans la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, sans faire de victimes ni de dégâts, selon le gouverneur local, Viatcheslav Gladkov.

Les assauts ukrainiens contre le territoire russe se multiplient ces derniers mois sur fond d’une contre-offensive entamée par Kyiv début juin.

La Crimée est régulièrement ciblée, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d’approvisionnement clé pour les forces russes occupant le sud et l’est de l’Ukraine.

Si la contre-offensive ukrainienne pour libérer ces territoires traîne, Kyiv a néanmoins réussi quelques coups d’éclat en Crimée, frappant notamment le quartier général de la flotte de la mer Noire.

La Russie lance elle des attaques nocturnes quotidiennes contre son voisin ukrainien, et Kyiv s’attend à ce qu’elles s’intensifient dans les semaines à venir, accusant Moscou de vouloir, comme l’an dernier, détruire les infrastructures énergétiques du pays pour plonger la population dans le noir et dans le froid.

L’armée ukrainienne a dit avoir abattu six drones Shahed au-dessus d’Odessa. Les débris d’un de ses appareils sont retombés sur le club nautique, endommageant des bateaux civils, une école de voile et un hangar.

Un missile russe a également été abattu au-dessus de la région voisine de Mykolaïv.