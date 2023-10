Guerre en Ukraine, jour 601

Kyiv revendique des frappes sur des aérodromes de l’armée russe

(Kyiv) L’Ukraine a affirmé mardi avoir mené l’une des attaques les plus destructrices contre les moyens aériens russes depuis le début de la guerre, tandis qu’un responsable américain a révélé que les missiles balistiques à plus longue portée recherchés depuis des mois par Kyiv avaient été livrés discrètement et étaient utilisés sur le champ de bataille.