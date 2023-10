(Lille) Un homme armé d’un couteau et criant « Allah Akbar » a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans un lycée à Arras, dans le nord de la France vendredi matin, a-t-on appris auprès de la préfecture et de source policière.

Agence France-Presse

L’agresseur a été interpellé par la police, a précisé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur X.

Aucun lycéen n’a été blessé, selon une première source policière.

L’Assemblée nationale a annoncé qu’elle suspendait ses travaux en solidarité avec les victimes, et le président Emmanuel Macron doit se rendre sur place.

Parmi les deux blessés figurent un agent de sécurité qui a été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant, a indiqué une deuxième source policière.

Ces faits ont lieu presque trois ans jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, une dizaine de jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d’expression.

L’assaillant de 18 ans, un réfugié russe d’origine tchétchène, avait été tué par la police.