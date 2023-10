(Bruxelles) L’Union européenne (UE) suspend « immédiatement tous ses paiements » aux Palestiniens en raison de « l’ampleur de la terreur et de la brutalité » des attaques du Hamas contre Israël, a annoncé lundi son commissaire Oliver Varhelyi.

Raf Casert Associated Press

L’annonce surprise de M. Varhelyi est survenue quelques heures seulement après que des responsables européens ont souligné que l’UE n’envoyait pas d’argent au Hamas et que les contacts avec ce groupe étaient suspendus depuis 16 ans. L’UE considère le Hamas comme un groupe terroriste.

M. Varhelyi a déclaré qu’« en tant que plus grand donateur des Palestiniens, la Commission européenne est en train de réexaminer l’ensemble de son portefeuille de développement », qui, selon lui, s’élève à 691 millions d’euros (plus de 990 millions CAN).

L’UE affirme être le plus grand donateur au peuple palestinien et défend depuis des années l’approche à deux États qui guide la diplomatie internationale depuis les accords de paix d’Oslo de 1993 entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’UE doivent se réunir mardi à Mascate, la capitale portuaire du Sultanat d’Oman, pour discuter de la situation et déterminer des mesures à prendre.

« Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent désormais être abordés. L’incitation à la haine, à la violence et à la glorification de la terreur a empoisonné l’esprit d’un trop grand nombre de personnes », a écrit le commissaire Varhelyi sur X.

L’UE fournit une aide humanitaire pour répondre aux besoins fondamentaux des Palestiniens depuis 2000 par l’intermédiaire du département d’aide humanitaire de la Commission européenne et du Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires.

Depuis 2000, le département d’aide humanitaire de la Commission européenne a fourni 700 millions d’euros (plus d’un milliard de dollars canadiens) en aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie.

L’Allemagne, le membre le plus peuplé de l’UE, et son voisin autrichien, l’Autriche, ont également annoncé qu’ils suspendaient leur aide au développement des zones palestiniennes.