(Kyiv) Un missile russe a frappé, jeudi, un café et un magasin d’un village situé à l’est de l’Ukraine, et a tué au moins 51 civils dans l’une des attaques les plus meurtrières depuis des mois, selon le président Volodymyr Zelensky et d’autres hauts responsables de Kyiv.

Susie Blann La Presse Canadienne

Ce qu’il faut savoir Au moins 51 personnes ont été tuées dans une frappe russe qui a touché un magasin d’alimentation d’un village de la région de Kharkiv ;

La flotte russe va installer une base en Abkhazie, une région séparatiste prorusse de Géorgie ;

L’armée de l’air ukrainienne a intercepté 24 des 29 drones de fabrication iranienne lancés par la Russie ;

Plus de 26 000 Ukrainiens, dont 15 000 militaires, sont portés disparus depuis le début de l’invasion russe en février 2022 ;

Le chef de la diplomatie de l’UE a souligné que l’Europe ne pouvait pas remplacer le soutien américain à l’Ukraine ;

Volodymyr Zelensky a exprimé ses inquiétudes sur le soutien américain à l’Ukraine en raison d’une « période d’élection difficile » aux États-Unis ;

Le président ukrainien se trouve en Espagne, pour un sommet européen, et espère des accords sur le renforcement de sa défense aérienne à l’approche de l’hiver ;

Le gouverneur de la région russe de Koursk a accusé l’armée ukrainienne d’avoir tiré sur la ville de Rylsk des bombes à sous-munition.

L’attaque a eu lieu alors que le président Zelensky participait à un sommet d’une cinquantaine de dirigeants européens en Espagne pour obtenir un plus grand soutien.

Il a dénoncé l’attaque du village de Hroza comme un « crime russe manifestement brutal » et « un acte de terrorisme totalement délibéré ».

Le chef de cabinet présidentiel, Andriy Yermak, et le gouverneur de Kharkiv, Oleh Synehoubov, ont déclaré qu’un garçon de six ans figurait parmi les morts, ajoutant que sept autres personnes avaient été blessées. Hroza, qui comptait environ 500 habitants avant la guerre, est située dans la région nord-est de Kharkiv.

Environ 60 personnes se trouvaient dans le café pour assister à une veillée après des funérailles, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, à la télévision nationale.

Selon des informations préliminaires en provenance de Kyiv, le village aurait été touché par un missile Iskander. Les équipes de secours fouillaient les décombres des bâtiments endommagés.

Les autorités ukrainiennes ont publié des photos montrant des corps ensanglantés et des secouristes fouillant les débris des édifices.

Hroza et d’autres parties de la région orientale de Kharkiv ont été saisies par la Russie au début de la guerre et reprises par l’Ukraine en septembre 2022. Le village est situé à seulement 30 kilomètres à l’ouest de Koupiansk. Le président Zelensky s’était rendu dans la région, mardi, pour rencontrer des troupes et inspecter le matériel fourni par l’Occident.

M. Zelensky participait, jeudi, à un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade, en Espagne, où il a demandé davantage de soutien occidental, affirmant que « le terrorisme russe doit cesser ».

« La Russie n’a besoin de cette attaque terroriste et d’autres attaques similaires que pour une seule chose : faire de son agression génocidaire la nouvelle norme pour le monde entier, a-t-il affirmé dans un communiqué publié sur le réseau social Telegram. Maintenant, nous discutons avec les dirigeants européens, en particulier, à propos du renforcement de notre défense aérienne, du renforcement de nos soldats et de la protection de notre pays contre le terrorisme. Et nous répondrons aux terroristes. »

« La clé pour nous, surtout avant l’hiver, est de renforcer la défense aérienne, et il existe déjà une base pour de nouveaux accords avec des partenaires », a-t-il déclaré au groupe créé à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, en février 2022.

L’hiver dernier, la Russie a pris pour cible le système énergétique de l’Ukraine et d’autres infrastructures vitales dans un barrage constant de missiles et de drones, provoquant des pannes d’électricité continues dans tout le pays. Le réseau électrique ukrainien a fait preuve d’une grande résistance et d’une grande souplesse, ce qui a permis d’atténuer les dégâts, mais certains craignent que la Russie n’intensifie à nouveau ses attaques contre les installations électriques à l’approche de l’hiver.

M. Zelensky a noté que le sommet de Grenade se concentrera également sur « le travail conjoint pour la sécurité alimentaire mondiale et la protection de la liberté de navigation » sur la mer Noire, où l’armée russe a ciblé les ports ukrainiens après le retrait de Moscou d’un accord céréalier parrainé par l’ONU visant à garantir l’exportation de céréales de façon sécuritaire depuis les ports des pays envahis.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a cité des renseignements suggérant que la Russie pourrait poser des mines marines à l’approche des ports ukrainiens afin de cibler les navires civils et d’en imputer la responsabilité à l’Ukraine.

« Il est presque certain que la Russie veut éviter de couler ouvertement des navires civils, en rejetant faussement sur l’Ukraine la responsabilité de toute attaque contre des navires civils en mer Noire », a indiqué le ministère, ajoutant que le Royaume-Uni travaillait avec l’Ukraine pour contribuer à améliorer la sécurité de la navigation.

À Grenade, M. Zelensky a souligné la nécessité de préserver l’unité européenne devant la désinformation russe et de rester fort au milieu de ce qu’il a décrit comme une « tempête politique » aux États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que le soutien à l’Ukraine ne faiblisse au Congrès américain, le président ukrainien a souligné que sa visite à Washington le mois dernier lui avait donné confiance dans le soutien fort de l’administration Biden et du Congrès.

M. Zelensky a demandé d’obtenir « un système de défense aérienne supplémentaire pour l’Ukraine, des artilleries et des obus supplémentaires, des missiles à longue portée et des drones supplémentaires pour nos soldats, ainsi que des formes supplémentaires de soutien et de garanties de sécurité pour les nations menacées par la Russie », pour aider à protéger l’Europe d’une agression potentielle de Moscou.