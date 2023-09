(Kyiv) La Russie a accusé mercredi les alliés occidentaux de l’Ukraine d’avoir participé à la planification et à la conduite de l’attaque au missile de la semaine dernière contre le quartier général de la flotte de la mer Noire en Crimée annexée.

Adam Schreck La Presse Canadienne

« Il ne fait aucun doute que l’attaque a été planifiée à l’avance à l’aide de moyens de renseignement occidentaux, de moyens satellitaires de l’OTAN et d’avions de reconnaissance, et qu’elle a été mise en œuvre sur les conseils des agences de sécurité américaines et britanniques et en étroite coordination avec elles », a accusé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d’une réunion d’information.

Moscou a affirmé à plusieurs reprises que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN s’étaient effectivement impliqués dans le conflit en fournissant des armes à l’Ukraine, en lui communiquant des informations de renseignement et en l’aidant à planifier des attaques contre des installations russes.

Cette accusation a été formulée le lendemain de la diffusion d’une vidéo montrant que le commandant de la flotte, l’amiral Viktor Sokolov, était toujours en vie, bien que l’Ukraine ait affirmé, sans fournir de preuves, qu’il faisait partie des 34 officiers tués lors de l’attaque de vendredi sur la ville portuaire de Sébastopol.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée à l’Ukraine en 2014, est une cible fréquente depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion totale de l’Ukraine il y a 20 mois. La Crimée a servi de plaque tournante pour soutenir l’invasion et a été de plus en plus la cible de tirs de la part de l’Ukraine.

L’Ukraine a annoncé que la frappe qui a fait un grand trou dans le bâtiment principal du quartier général avait blessé 105 personnes, bien que ces affirmations n’aient pas pu être vérifiées de manière indépendante.

La Russie a d’abord déclaré qu’un soldat avait été tué, mais elle s’est rapidement rétractée et a indiqué que la personne était portée disparue.

Moscou n’a fourni aucune information sur d’éventuelles victimes.

Le Kremlin n’a pas commenté mardi le statut de l’amiral Sokolov, mais a mis en ligne une vidéo le montrant, parmi d’autres officiers supérieurs, en train de participer à une vidéoconférence avec le ministre de la Défense, M. Sergei Shoigu. M. Sokolov ne s’exprime pas dans cette vidéo.

Interrogé à ce sujet mercredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que l’amiral Sokolov avait participé à la vidéoconférence de mardi avec le ministre Shoigu, mais s’est abstenu de tout autre commentaire.

Les forces d’opérations spéciales ukrainiennes ont publié un communiqué mardi indiquant que leurs sources affirmaient que M. Sokolov figurait parmi les morts, dont beaucoup n’avaient pas encore été identifiés. Elles ont indiqué qu’elles tentaient de vérifier cette affirmation après la diffusion de la vidéo.

Dans une vidéo publiée mercredi sur une chaîne d’information liée au ministère russe de la Défense, on voit l’amiral Sokolov s’adresser à des journalistes au sujet des opérations de la flotte noire. La date d’enregistrement de la vidéo n’a pas été précisée. La vidéo ne mentionne pas l’attaque ukrainienne contre le quartier général de la flotte.

Les déclarations de Mme Zakharova font suite aux commentaires faits mardi par Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe, qui a déclaré que l’arrivée de chars Abrams de fabrication américaine en Ukraine et la promesse des États-Unis de fournir un nombre non spécifié de missiles ATACMS à longue portée rapprocheraient l’OTAN d’un conflit direct avec la Russie.