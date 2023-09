(Kyiv) L’Ukraine a lancé une attaque de missiles, samedi matin, contre la ville de Sébastopol située dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie, a déclaré un responsable russe. Cette attaque survient au lendemain d’une autre attaque contre le siège de la flotte russe de la mer Noire, endommageant le bâtiment principal par le feu et où un militaire a été porté disparu.

Agence France-Presse

La ville de Sébastopol s’est retrouvée sous une alerte de raid aérien pendant environ une heure après que des débris de missiles interceptés eurent tombés près d’un quai, a écrit le gouverneur Mikhaïl Razvojaïev sur l’application de messagerie Telegram. La circulation en traversier dans la région a également été interrompue pendant un certain temps.

De fortes explosions ont également retenti près de Vilne, dans le nord de la Crimée, où l’on pouvait apercevoir des nuages de fumée, selon une chaîne d’information pro-ukrainienne qui rapporte les développements dans la péninsule. La Crimée, illégalement annexée par la Russie en 2014, a été une cible fréquente pour les forces ukrainiennes depuis que le président russe Vladimir Poutine a ordonné une invasion à grande échelle du pays voisin en février 2022.

Des hauts commandants tués lors de l’attaque à Sébastopol

L’armée ukrainienne a affirmé samedi avoir tué ou blessé « de hauts commandants » de la marine russe lors de sa frappe la veille contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée.

« Les détails de l’attaque seront révélés dès que possible et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris de hauts commandants de la flotte », a déclaré l’armée de Kyiv. Elle a affirmé que l’attaque avait eu lieu « au cours d’une réunion des dirigeants de la marine russe ».

Le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Boudanov, a affirmé que l’attaque avait tué « au moins neuf personnes », dont des généraux, dans des commentaires à Voice of America.

L’AFP n’était pas en mesure de vérifier cette information.

M. Boudanov a refusé de dire si des missiles de fabrication occidentale avaient été utilisés dans l’attaque.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM CRIMEAN VIA ASSOCIATED PRESS L’attaque ukrainienne a touché le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée.

La Russie a déclaré qu’un de ses militaires était porté disparu après l’attaque.

Samedi, le gouverneur de Sébastopol, installé par Moscou, a mis en garde contre la possibilité d’une nouvelle attaque de missiles ukrainiens.

« Attention, danger de missile ! Danger de missile ! » a averti Mikhail Razvojaïev sur Telegram. « Fermez bien vos fenêtres et ne vous en approchez pas », a-t-il ajouté, demandant aux personnes se trouvant dans des voitures et les transports publics d’aller se mettre à l’abri.

Il a peu après annoncé que « le danger est terminé ».

M. Razvojaïev avait précisé auparavant que des « fragments » de missile étaient tombés aux abords de Sébastopol.

La région ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014 et la ville de Sébastopol, où se situe le quartier général de la marine visé, sont au cœur du dispositif militaire russe pour son invasion de l’Ukraine, à la fois pour approvisionner les troupes occupant le Sud ukrainien et pour mener des frappes de missiles depuis la mer.

Avec Associated Press