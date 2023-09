L’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans la région de Bakhmouth, reprenant ces derniers jours deux localités – Andriïvka et Klichtchiïvka – et disant même avoir « percé » la ligne de défense russe dans ce secteur.

(Moscou) L’Ukraine a mené jeudi de multiples assauts dans la région de Donetsk, faisant pression sur le front est, ont affirmé vendredi les autorités d’occupation russe, qui ont également fait état de bombardements « chaotiques » à Bakhmout.

Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir L’armée ukrainienne tente des percées dans l’est occupé ;

Le Kremlin a estimé qu’une augmentation des tensions entre l’Ukraine et ses alliés européens était « inévitable », en réagissant à la vive dispute en cours entre Kyiv et la Pologne concernant les exportations ukrainiennes de céréales ;

La Russie a recommencé sa « terreur énergétique » en attaquant des infrastructures essentielles en Ukraine à l’approche de l’hiver, a dénoncé le premier ministre ukrainien Denys Chmygal.

Un navire chargé de blé a quitté un port ukrainien à destination de l’Égypte, ont annoncé les autorités ukrainiennes, soulignant que c’est la deuxième fois cette semaine qu’un bateau emprunte un corridor maritime mis en place par Kyiv pour contourner blocus et menaces russes.

« Au cours des dernières 24 heures, l’ennemi a mené un certain nombre d’actions dans la direction de Lyman, a effectué des reconnaissances par le combat dans plusieurs directions à la fois », a indiqué le chef de l’occupation russe de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, citant plusieurs localités.

Lyman est tout proche de la ligne de front, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Lyssytchansk et Sievierodonetsk, villes sous contrôle russe.

Selon M. Pouchiline, les forces ukrainiennes « ont été partiellement supprimées par des tirs d’artillerie, partiellement repoussées […], l’aviation de l’armée a également été impliquée ».

Au sujet de Bakhmout, M. Pouchiline a estimé que la situation y « rest(ait) brûlante ». La ville « est soumise à des bombardements chaotiques », a-t-il précisé sur Telegram.

Ville de 70 000 habitants avant l’invasion lancée par la Russie en février 2022, Bakhmout a été conquise en mai dernier par les forces russes après une des batailles les plus longues et sanglantes de cette guerre.

Depuis, l’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive dans cette zone, reprenant ces derniers jours deux localités – Andriïvka et Klichtchiïvka – et disant même avoir « percé » la ligne de défense russe dans ce secteur.

Les forces ukrainiennes ont progressivement repris du terrain sur les flancs nord et sud de cette ville.

Denis Pouchiline a par ailleurs affirmé vendredi que les forces de Kyiv « se concentr(aient) » également un peu plus au nord de Bakhmout, près des localités de Sacco-et-Vanzetti et Rozdolivka.

Depuis le début de sa contre-offensive en juin pour repousser les Russes hors des territoires ukrainiens occupés, l’armée de Kyiv n’a repris que quelques localités, mais elle pousse sur le front sud et est dans l’espoir de pénétrer les défenses russes faites de champs de mines, de tranchées et de pièges antichars.

Le Kremlin juge « inévitable » la croissance des tensions entre Kyiv et ses alliés européens

Le Kremlin a estimé vendredi qu’une augmentation des tensions entre l’Ukraine et ses alliés européens était « inévitable », en réagissant à la vive dispute en cours entre Kyiv et la Pologne concernant les exportations ukrainiennes de céréales.

« Nous prédisons que ces frictions entre Varsovie et Kyiv vont s’accroître », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, interrogé sur l’annonce de la Pologne de ne plus livrer d’armes à l’Ukraine.

« Nous comprenons qu’entre Kyiv et d’autres capitales européennes les tensions vont également croître avec le temps, c’est inévitable. Et nous poursuivons pendant ce temps notre “opération militaire spéciale” (en Ukraine, NDLR), pour remplir les objectifs que nous nous sommes fixés », a-t-il ajouté.

La Pologne a prolongé la semaine dernière son embargo sur les céréales ukrainiennes pour protéger, selon elle, les intérêts de ses agriculteurs, suscitant une crise ouverte avec Kyiv, pourtant un partenaire proche.

En riposte, l’Ukraine a porté plainte à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie, qui ont elles aussi maintenu leurs restrictions sur les céréales ukrainiennes, pourtant levées par Bruxelles.

La Pologne a ensuite annoncé qu’elle ne livrerait plus de nouvelles armes à Kyiv, en se contentant d’assurer seulement les livraisons convenues antérieurement et en disant vouloir désormais se concentrer sur la modernisation de son armée.

Varsovie est l’un des principaux alliés de Kyiv dans son conflit armé contre la Russie et l’aide militaire occidentale transite principalement par son territoire.

La Russie a recommencé sa « terreur énergétique » à l’approche de l’hiver, dénonce Kyiv

La Russie a recommencé sa « terreur énergétique » en attaquant des infrastructures essentielles en Ukraine à l’approche de l’hiver, a dénoncé vendredi le premier ministre ukrainien Denys Chmygal.

« La phase de la terreur énergétique a déjà commencé », a déclaré M. Chmygal lors d’un forum économique à Kyiv, cité par l’agence de presse Interfax-Ukraine.

« Nous le voyons à travers la destruction d’infrastructures » liées à la production et le stockage de combustibles et « des premières frappes » contre des postes électriques « ces deux dernières semaines », a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a toutefois estimé que l’Ukraine était mieux préparée que l’hiver précédent, quand des frappes de Moscou sur des infrastructures énergétiques plongeaient régulièrement des millions de personnes dans le noir et le froid.

« Nous sommes bien mieux préparés et plus forts qu’on ne l’était l’an dernier » notamment en raison des fournitures de systèmes de défense aérienne occidentales, a-t-il souligné. « L’hiver sera certainement dur, certainement pas plus facile que le précédent » mais « nous savons ce que l’ennemi prépare et quels défis sont devant nous », a ajouté M. Chmygal.

La Russie bombarde quasiment chaque nuit des villes ukrainiennes à l’aide de missiles et drones kamikaze.

Jeudi, une nouvelle salve de plus de 40 missiles de croisière a fait trois morts à Kherson, dans le sud, et sept blessés à Kyiv, la capitale. Si la plupart de projectiles ont été abattus, certains ont touché des infrastructures civiles, selon les autorités ukrainiennes.

Pour la première fois en six mois, des installations énergétiques dans l’ouest et le centre du pays ont été endommagées par les frappes russes, provoquant des coupures d’électricité dans plusieurs régions, a ainsi indiqué le fournisseur ukrainien Ukrenergo sur Telegram.