(Kyiv) Des négociations avec Varsovie auront lieu « dans les prochains jours » pour régler la dispute sur les exportations ukrainiennes de céréales en Pologne, a affirmé jeudi le ministère ukrainien de l’Agriculture, assurant que les deux voisins gardaient « des relations étroites » malgré les vives tensions.

Agence France-Presse

« Les négociations suivantes auront lieu dans les prochains jours », a indiqué le ministère dans un communiqué, à l’issue d’un entretien téléphonique entre le ministre Mykola Solskiï et son homologue polonais, Robert Telus.

« Les deux parties ont réaffirmé les relations étroites et constructives » entre Kyiv et Varsovie, a ajouté le ministère ukrainien.

Selon lui, MM. Solskiï et Telus « sont convenus de trouver une solution qui tienne compte des intérêts des deux pays » espérant « élaborer une voie à suivre pour la coopération en matière d’exportation dans un avenir proche », premier signe de détente entre Kyiv et Varsovie après une escalade de tensions entre les deux alliés.

« La Pologne étudiera également le plan d’exportation de l’Ukraine et préparera ses propositions à ce sujet », selon la même source.

Mercredi, la Pologne avait convoqué « d’urgence » l’ambassadeur d’Ukraine pour protester contre des propos tenus par le président Volodymyr Zelensky à l’ONU selon lesquels « certains pays feignent la solidarité (à l’égard de l’Ukraine, NDLR) en soutenant indirectement la Russie ».

Kyiv a répondu en invitant la partie polonaise à « mettre l’émotion de côté ».

La Pologne n’assure que les livraisons d’armes « convenues antérieurement »

La Pologne n’assure que les livraisons d’armes « convenues antérieurement » avec Kyiv, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, au lendemain des déclarations de Varsovie sur l’arrêt de ces livraisons en plein conflit sur les céréales entre les deux pays.

« La Pologne réalise uniquement les livraisons de munitions et d’armements convenues antérieurement. Y compris celles résultant des contrats signés avec l’Ukraine », a déclaré Piotr Müller à l’agence PAP.

« La Pologne continue d’être une plaque tournante pour l’aide internationale » à l’Ukraine, a-t-il dit, soulignant que « dans les premiers mois de la guerre, la Pologne a fourni des chars, des véhicules blindés, des avions, des munitions, qui étaient cruciaux pour la défense de l’Ukraine et qui étaient nécessaires pour empêcher la Russie d’attaquer l’Ukraine et, en perspective, d’autres pays de l’UE-y compris la Pologne ».

Ces déclarations interviennent après celles du premier ministre Mateusz Morawiecki qui a indiqué mercredi soir que la Pologne « ne transfér(ait) plus aucun armement à l’Ukraine » et se concentrait « principalement sur la modernisation et l’armement rapide de l’armée polonaise ».

Le premier ministre n’a pas précisé quand la Pologne, un des plus grands fournisseurs d’armes à l’Ukraine, avait cessé d’en délivrer ni si cela avait un lien avec le conflit sur les céréales ukrainiennes, dont Varsovie a interdit les importations pour protéger les intérêts de ses agriculteurs.

La Pologne fait partie des trois pays européens à avoir prolongé leur embargo sur les céréales ukrainiennes malgré la décision de Bruxelles de lever ces restrictions. En riposte, Kyiv a assuré avoir porté plainte devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), accentuant encore les tensions diplomatiques.

Mercredi, Varsovie a convoqué « d’urgence » l’ambassadeur ukrainien pour protester contre les propos du président Volodymyr Zelensky à l’ONU qui avait, la veille, fustigé « certains pays (qui) feignent la solidarité (avec l’Ukraine, NDLR) en soutenant indirectement la Russie ».

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, qui a reçu le diplomate ukrainien, a dénoncé cette « thèse fausse » et « particulièrement injustifiée concernant la Pologne qui soutient l’Ukraine depuis les premiers jours de la guerre ».