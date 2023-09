(Versailles) Charles III a été accueilli mercredi soir par Emmanuel Macron à un dîner fastueux au château de Versailles après une cérémonie à l’Arc de Triomphe et un mini-bain de foule, au premier jour d’une visite d’État sous le signe de la relance de l’amitié franco-britannique.

Fabrice RANDOUX et Phil HAZLEWOOD Agence France-Presse

Le monarque est arrivé peu après 20 h (14 h heure de l’Est) dans la cour de l’antre des rois de France, accompagné de la reine Camilla. Après une séance photo sur le tapis rouge, le couple a ensuite pu rejoindre les autres invités pour une soirée érigée en temps fort d’une visite de trois jours, sa première en France en tant que roi.

Dans l’assemblée, le mythique chanteur des Rolling Stones Mick Jagger, l’acteur britannique Hugh Grant, la comédienne franco-britannique Charlotte Gainsbourg, le magnat du luxe Bernard Arnault ou encore l’ancien footballeur international Patrick Vieira auront droit à un menu royal : homard bleu, volaille de Bresse et macaron à la rose, préparés par des chefs étoilés, sont au menu à la table du roi, servi dans une porcelaine de Sèvres.

Comme un peu plus tôt au pied de l’Arc de Triomphe, le salut entre les deux couples a été chaleureux, Brigitte Macron adressant à nouveau une bise à Camilla, un geste inimaginable avec Élisabeth II.

Le choix de Versailles, lui, est un clin d’œil à la mère du roi, qui fut invitée à déjeuner dans le même décor somptueux en 1957 et revint à Versailles en 1972.

Ce dîner fait suite au premier rendez-vous de l’après-midi sur les Champs-Élysées, pour une cérémonie de ravivage de la flamme devant la tombe du Soldat inconnu, avant de redescendre l’avenue la « plus célèbre du monde » à bord d’une DS escortée par 136 chevaux de la Garde républicaine.

Le tout, dans une atmosphère décontractée, à l’image des quelques tapes dans le dos adressées par Emmanuel Macron à Charles III.

Mini bain de foule

Le grand public a été tenu à l’écart de la cérémonie par un important dispositif de sécurité, au grand dam d’Apolline Pilorget, venue avec sa fille de neuf ans. « On pensait pouvoir s’approcher un peu plus près », a-t-elle regretté.

Un pull de l’université Saint Andrew sur le dos, Anne-Sophie Hafner, 44 ans, attendait, elle, un peu plus bas avec ses deux enfants, la tête ornée d’une couronne en plastique.

« Nous avons tout suivi à la maison, le couronnement, l’enterrement, les mariages. C’est des choses que l’on ne vit qu’au Royaume-Uni » d’habitude, a raconté à l’AFP cette passionnée de la famille royale.

Charles III et Emmanuel Macron ont eu ensuite un entretien à l’Élysée avant de rejoindre à pied la résidence toute proche de l’ambassadrice du Royaume-Uni pour y planter un chêne. L’occasion d’un mini-bain de foule, avec quelques « vive le roi » lancés ici et là.

Ce faste sera-t-il dommageable à l’image d’Emmanuel Macron, six mois après la crise des retraites et dans un contexte de forte inflation ?

En conviant Charles III à Versailles, le président français s’inscrit en tout cas dans les pas du général de Gaulle, qui avait fait du château une véritable carte de visite diplomatique. Il envoie aussi un signal fort au Royaume-Uni.

En mars, ce déplacement officiel, qui devait être le premier à l’étranger de Charles en tant que roi, avait dû être annulé à la dernière minute, au grand dam d’Emmanuel Macron, sur fond de violentes manifestations contre la réforme des retraites.

Six mois plus tard, le calme est revenu et l’heure est de nouveau à « l’Entente cordiale », ou concorde franco-britannique, dont les 120 ans seront célébrés en avril prochain.

Diplomatie post-Brexit

Lors d’un sommet en mars, le président français et le premier ministre Rishi Sunak avaient permis une « reconnexion » entre les deux capitales après plusieurs années houleuses quand Boris Johnson résidait à Downing Street, sur le Brexit, la pêche ou les migrants.

Soucieux de ne rien laisser au hasard, Emmanuel Macron a aussi reçu mardi le chef de file de l’opposition britannique, Keir Starmer, favori dans les sondages pour les élections prévues d’ici début 2025.

Le roi, qui entend asseoir son image à l’international un an après son accession au trône, entamera jeudi la partie la plus politique de sa visite avec un discours à la tribune du Sénat, une première pour un souverain britannique.

Il mettra aussi en avant un sujet qui lui tient à cœur, l’environnement, lors d’une table ronde sur le réchauffement climatique qu’il clôturera avec le président Macron au Museum national d’histoire naturelle puis vendredi à Bordeaux, dans une région durement frappée par les incendies en 2022 et qui compte de nombreux Britanniques.