(Varsovie) La Pologne a convoqué « d’urgence » mercredi l’ambassadeur d’Ukraine pour protester contre les propos du président Volodymyr Zelensky à l’ONU, a annoncé le ministère polonais des Affaires étrangères.

Agence France-Presse

Kyiv a répondu en invitant la partie polonaise à « mettre l’émotion de côté ».

La démarche polonaise vise les propos tenus mardi par M. Zelensky, selon lesquels « certains pays feignent la solidarité (à l’égard de l’Ukraine, NDLR) en soutenant indirectement la Russie ».

Le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, qui a reçu le diplomate ukrainien, a dénoncé cette « thèse fausse à l’égard de la Pologne et particulièrement injustifiée concernant la Pologne qui soutient l’Ukraine depuis les premiers jours de la guerre », selon le communiqué du ministère.

Les tensions entre Varsovie et Kyiv, provoquées par le conflit sur les céréales ukrainiennes dont la Pologne a interdit les importations pour protéger les intérêts de ses agriculteurs, se sont renforcées ces derniers jours.

L’annonce par Bruxelles vendredi de la fin de l’interdiction d’importer des céréales ukrainiennes, décision prise en mai par cinq États de l’UE, a enflammé les esprits, provoquant des embargos unilatéraux auxquels Kyiv a répliqué lundi en annonçant porter plainte devant l’Organisation mondiale du Commerce (OMC).

Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a averti mercredi qu’il élargirait la liste des produits ukrainiens interdits d’importation si Kyiv devait intensifier leur conflit sur un embargo sur les céréales.

Le communiqué de la diplomatie polonaise déclare que « faire pression sur la Pologne dans les forums multilatéraux ou envoyer des plaintes aux tribunaux internationaux ne sont pas des méthodes appropriées pour résoudre les différends entre nos pays ».

« Mettre l’émotion de côté »

La diplomatie ukrainienne a réagi rapidement en appelant la Pologne à « mettre l’émotion de côté » et à adopter une approche « constructive » dans la dispute sur les exportations de céréales.

« Nous appelons nos amis polonais à mettre l’émotion de côté », a écrit sur Facebook le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Oleg Nikolenko, après l’annonce par Varsovie de la convocation de l’ambassadeur ukrainien.

Ce dernier, précise le porte-parole, a rappelé la position ukrainienne « concernant le caractère inacceptable pour l’Ukraine de l’interdiction unilatérale par la Pologne des importations de céréales ukrainiennes ».

« La partie ukrainienne a proposé à la Pologne une solution constructive au problème des céréales. Nous espérons que nos propositions serviront de base pour faire évoluer le dialogue dans une direction constructive », a ajouté M. Nikolenko.

Il a également déploré « le caractère incorrect » des propos tenus par le président polonais Andrzej Duda lors d’une rencontre avec les médias à New York. M. Duda a comparé l’Ukraine à un homme qui se noie et qui risque d’entraîner au fond et noyer aussi celui qui cherche à le sauver (la Pologne).