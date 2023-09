(Kyiv) L’armée ukrainienne a déclaré vendredi avoir repris le village d’Andriïvka, au sud de la ville dévastée de Bakhmout sur le front est, au lendemain d’une annonce dans ce sens de la vice-ministre de la Défense qui avait été suivie d’un démenti rapide.

Agence France-Presse

« Les forces de défense ont eu un succès partiel dans la zone de Klichtchiïvka lors d’opérations offensives. Au cours de leur assaut, elles ont libéré Andriïvka, dans la région de Donetsk », a communiqué l’état-major ukrainien dans son compte-rendu quotidien diffusé sur Facebook.

Elles ont également « infligé des pertes significatives à l’ennemi en matière d’effectifs et d’équipements », a-t-il ajouté.

La reprise de cette localité ouvre la voie à « une percée sur le flanc droit de Bakhmout » et est importante pour le succès de la contre-offensive ukrainienne, a assuré vendredi matin la troisième brigade d’assaut ukrainienne, engagée sur le terrain et qui avait démenti la veille la prise d’Andriïvka.

« À la suite d’une opération éclair, la garnison russe d’Andriïvka a été encerclée, coupée des forces principales et détruite », a assuré la troisième brigade sur Telegram, affirmant avoir « liquidé quasiment toute l’infanterie de la 72e bridage » russe ainsi que plusieurs membres de son commandement.

« Les combats se poursuivent, nos unités continuent de consolider leurs positions », a-t-elle ajouté.

Oleksandre Borodine, porte-parole de la brigade, a toutefois affirmé à la télévision que le village avait été totalement rasé par les combats.

« Andriïvka n’existe plus. Disons-le, elle est complètement détruite », a-t-il déclaré, ajoutant que le village est « dans un tel état » qu’il est même impossible d’y planter le drapeau ukrainien.

Le village d’Andriïvka s’est retrouvé la veille au milieu d’une controverse, la vice-ministre ukrainienne de la Défense Ganna Maliar ayant annoncé sa capture avant que ses propos ne soient contredits par la troisième brigade, dénonçant une déclaration « fausse et prématurée ».

La bataille pour Bakhmout, la plus longue et la plus meurtrière de la guerre, a lieu depuis plus d’un an. Moscou avait revendiqué en mai la capture de la ville, détruite par les combats et les bombardements.

L’armée ukrainienne mène depuis début juin une lente contre-offensive destinée à repousser les forces russes dans l’Est et le Sud, mais elle fait face à de puissantes lignes défensives faites de tranchées, de champs de mines et de pièges antichars.

Cette opération n’a jusqu’à présent permis que la prise d’une poignée de villages, mais la poussée ukrainienne s’est intensifiée ces dernières semaines, notamment sur le front sud avec la capture du village de Robotyné, en direction de la ville de Tokmak, important point logistique pour les forces russes.