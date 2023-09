(Kyiv) Au moins quatre personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées vendredi dans une série de frappes et bombardements russes visant villes et villages d’Ukraine, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Agence France-Presse

Trois civils ont été tués et quatre blessés par une bombe larguée d’un avion sur Odradokamianka, dans la région méridionale de Kherson, a indiqué sur Telegram le ministre de l’Intérieur, Igor Klymenko.

Cette localité fait face aux forces russes déployées sur l’autre rive du Dniepr.

À Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le sud du pays, un bombardement a frappé un bâtiment administratif faisant un mort et 44 blessés, selon les secours. Trois personnes sont dans un état grave.

Selon la police ukrainienne, c’est un policier qui a été tué et neuf de ses collègues font partie des blessés.

PHOTO NATIONAL POLICE OF UKRAINE, FOURNIE PAR REUTERS

La Russie bombarde presque toutes les nuits des villes ukrainiennes.

Dans le nord de l’Ukraine, un quartier résidentiel de la ville de Soumy a été touché. Une vingtaine de bâtiments ont été endommagés, selon le ministère ukrainien de l’Intérieur. Trois personnes ont été blessées, dont un couple de personnes âgées qui a pu être extrait des décombres.

Plus à l’est, à Zaporijjia, un homme a été blessé par une frappe russe à l’aube, selon le chef de l’administration militaire régionale, Iouriï Malachko.

Au-delà de ces bombardements nocturnes qui peuvent viser quotidiennement tout le territoire, les autorités militaires ukrainiennes ont dénombré à proximité du front, 29 localités sous le feu russe au cours des dernières 24 heures, tuant au moins une femme.

Cette région partiellement occupée par l’armée russe est le théâtre de la principale contre-offensive ukrainienne dans le sud ukrainien pour percer les lignes russes.

Arrestation d’un homme accusé de sabotage par la Russie en Crimée

La Russie a annoncé vendredi l’arrestation d’un homme qu’elle accuse d’avoir préparé un sabotage pour le compte de l’Ukraine visant une installation des transports ferroviaires dans la péninsule annexée de Crimée.

Un « résident de Sébastopol a été arrêté », ont écrit les services russes de sécurité (FSB) dans un communiqué. « Sur les instructions » de Kyiv, « il préparait un acte terroriste contre une installation ferroviaire » pour « perturber les transports militaires ».

Le FSB précise avoir trouvé « un engin explosif » dans la « cache » de l’homme né en 1978, placé en détention provisoire et contre lequel des « poursuites pénales » sont engagées.

Le gouverneur de Crimée placé par la Russie, Sergueï Aksionov, a averti que les infrastructures de transport étaient devenues une cible privilégiée du « terrorisme » et que les saboteurs seraient sanctionnés.

« Un sort peu enviable attend les agents ukrainiens. Ils seront retrouvés et punis », a-t-il déclaré.

Il a ensuite dit qu’un drone ukrainien avait été abattu au-dessus du nord de la péninsule, mais n’a pas donné d’autres détails.

La Crimée, cruciale pour la logistique des forces russes combattant dans le sud de l’Ukraine, a été visée à de multiples reprises par des frappes ukrainiennes depuis le début de l’offensive russe en février 2022.

Fin août, l’Ukraine s’était félicitée d’avoir mené une rare opération commando en Crimée annexée et d’y avoir hissé le drapeau national, un succès symbolique.

Le renseignement militaire ukrainien, qui ne commente pas toujours publiquement les opérations menées en territoires occupés, avait aussi revendiqué la destruction d’un système de missiles sol-air russe sur la péninsule.

L’Ukraine a juré de libérer tout son territoire occupé par la Russie depuis son invasion de février 2022, ainsi que la Crimée annexée depuis 2014 et lourdement défendue par l’armée russe.

L’Ukraine dénonce des « élections factices » dans les territoires occupés par la Russie

L’Ukraine a dénoncé vendredi les scrutins « factices » organisés par la Russie dans les territoires qu’elle occupe depuis son invasion et en Crimée annexée, appelant la communauté internationale à condamner ces votes.

« Les pseudos-élections de la Russie dans les territoires temporairement occupés n’ont aucune valeur », a estimé dans un communiqué le ministère ukrainien des Affaires étrangères, qui appelle ses partenaires étrangers « à condamner les actions arbitraires et vaines de la Russie ».

Il réclame en outre que les responsables russes organisant ces votes soient poursuivis et sanctionnés.

« Les personnes liées à ces pseudoélections, y compris les dirigeants de la Fédération de Russie, les représentants des administrations d’occupation et les structures électorales doivent être traduits en justice », a indiqué la diplomatie ukrainienne.

Des dizaines de scrutins régionaux et municipaux se déroulent en Russie de vendredi à dimanche, en l’absence de toute opposition, sur fond de répression.

Les autorités russes en organisent aussi dans les territoires occupés d’Ukraine répartis dans les quatre régions dont Moscou revendique depuis un an l’annexion, ainsi qu’en Crimée annexée depuis 2014.

Ces zones font toujours l’objet de combats ou de frappes à distance, alors que l’Ukraine tente de les reconquérir en menant une difficile contre-offensive.

L’écrasante majorité de la communauté internationale, y compris la majorité des alliés de la Russie, ne reconnaît pas les annexions de territoires ukrainiens.

Les scrutins « ne sont rien d’autre qu’un exercice évident de propagande », a dénoncé le ministère allemand des Affaires étrangères vendredi.