PHOTO ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Kyiv) Des drones russes ont attaqué des sites « industriels civils » dans la nuit de samedi à dimanche sur le Danube, dans le sud-ouest de l’Ukraine, a affirmé Kyiv, Moscou précisant avoir frappé un port dans cette région frontalière de la Roumanie.

Agence France-Presse

« L’ennemi a attaqué les infrastructures industrielles civiles de la région du Danube », a déclaré le bureau du procureur général de l’Ukraine sur Telegram. « L’attaque a fait deux blessés, qui ont été hospitalisés », a-t-il ajouté.

Selon le procureur, les forces ukrainiennes ont toutefois réussi à abattre 22 des 25 drones utilisés lors de cette attaque.

L’armée russe a de son côté indiqué avoir mené une attaque de drones contre le port de Reni, à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l’OTAN.

« Cette nuit, les forces aériennes russes ont mené une frappe groupée avec des drones sur des dépôts de carburant utilisés pour ravitailler les équipements militaires de l’armée ukrainienne dans le port de Reni », a indiqué le ministère russe de la Défense, assurant que l’objectif de la frappe avait été « atteint » et toutes les cibles touchées.

Le ministère roumain de la Défense a fermement condamné dimanche les attaques de drones russes contre des infrastructures sur le Danube, près de sa frontière avec l’Ukraine, dans la nuit de samedi à dimanche, les qualifiant d’« injustifiées » dans un communiqué.

Le ministère « réaffirme avec la plus grande fermeté que ces attaques contre des cibles et des infrastructures civiles en Ukraine sont injustifiées et en profonde contradiction avec les règles du droit humanitaire international ». « À aucun moment », les attaques russes « n’ont généré de menace militaire directe pour le territoire national ou les eaux territoriales de la Roumanie », a-t-il précisé.

Des installations sur le Danube, notamment le port de Reni et d’Ismail, ont été déjà été ciblées par les forces russes et la Roumanie avait alors condamné ces attaques.

Après la suspension de l’accord qui permettait à l’Ukraine d’exporter en sécurité ses céréales via la mer Noire, la Russie a multiplié les attaques contre les régions d’Odessa et de Mykolaïv, dans le Sud ukrainien, où se trouvent des ports et autres infrastructures capitales pour ce commerce.

Importante percée de Kyiv dans le sud de l’Ukraine

L’armée de Kyiv a fait une importante percée dans les lignes de défense russes dans le sud de l’Ukraine, a affirmé un de ses hauts généraux au quotidien britannique The Guardian.

« Nous sommes à présent entre la première et la deuxième ligne de défense » russes, affirme le général Oleksandr Tarnavskiy, responsable de la contre-offensive dans le sud, dans cet entretien publié ce week-end, quelques jours l’annonce par Kyiv d’une victoire symbolique avec la reprise du village de Robotyne.

Il paraît alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky rejette de plus en plus vigoureusement les critiques sur la lenteur supposée de la contre-offensive lancée en juin pour reprendre les territoires conquis par Moscou.

« Nous sommes maintenant en train de finir de détruire les unités ennemies chargées de protéger les troupes russes quand elles se retirent derrière leur deuxième ligne de défense », a assuré le général, dont les troupes avaient libéré la ville de Kherson (sud) l’an dernier.

Selon le général Tarnavskiy, les forces de Moscou « étaient simplement à l’arrêt et attendaient l’armée ukrainienne » et elles se sont à présent redéployées dans la zone.

« L’ennemi puise dans ses réserves, pas seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Tôt ou tard, les Russes seront à court de leurs meilleurs soldats. Cela nous donnera une opportunité de les attaquer davantage et plus vite », a déclaré le général. « Tout est à venir », a-t-il ajouté.

Il explique également que l’armée ukrainienne a été retardée dans sa contre-offensive parce qu’elle « a passé plus de temps que prévu à déminer les territoires » occupés par les Russes.

« Malheureusement, l’évacuation des blessés a été difficile pour nous. Et cela a aussi compliqué notre avancée », a-t-il ajouté, admettant que Kyiv avait essuyé d’importantes pertes.

« Plus on se rapproche de la victoire, plus cela devient difficile. Pourquoi ? Parce que malheureusement, nous sommes en train de perdre les plus forts et les meilleurs » soldats, a-t-il expliqué.

« Maintenant, nous devons nous concentrer sur certaines zones et finir le boulot. Peu importe à quel point c’est dur pour chacun d’entre nous », a-t-il ajouté.

280 000 militaires russes recrutés depuis le début de l’année

L’ex-président russe Dmitri Medvedev a assuré dimanche que Moscou avait recruté environ 280 000 militaires depuis le début de l’année, soit 50 000 de plus que les précédents chiffres datant de début août, en plein conflit en Ukraine.

« Selon les données du ministère russe de la Défense, environ 280 000 personnes ont été acceptées sous contrat dans les rangs des forces armées depuis le 1er janvier », a affirmé M. Medvedev, cité par l’agence de presse publique TASS.

L’ex-chef d’État, qui est actuellement secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, a fait ses déclarations lors d’une visite sur l’île de Sakhaline, en Extrême-Orient.

Début août il avait annoncé que l’armée avait recruté plus de 230 000 personnes depuis le 1er janvier. L’AFP n’est pas en mesure de confirmer ces chiffres de source indépendante.

Depuis le printemps, l’armée russe mène une vaste campagne de recrutement volontaire, à grand renfort de publicités dans les rues et sur l’internet, en promettant des salaires et avantages sociaux et bancaires particulièrement alléchants aux futurs soldats.

En septembre 2022, les autorités russes avaient dû recourir, face aux pertes sur le front, à une mobilisation partielle, qui avait permis de recruter au moins 300 000 hommes, mais provoqué la fuite de centaines de milliers de Russes à l’étranger.