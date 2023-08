(Paris) La ministre française des Affaires étrangères, qui doit tenir mardi une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, a répété que la France poursuivra son soutien à l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire ».

Agence France-Presse

Dmytro Kuleba est l’invité d’honneur de la 29e édition de la conférence annuelle des ambassadeurs de France.

Catherine Colonna a souligné qu’elle lui redira mardi que « le soutien de la France, soutien militaire, politique, financier, humanitaire, juridique est résolu et qu’il se poursuivra, parce que ce sont le droit et la morale qui sont en jeu », mais aussi les intérêts de la France, la sécurité de l’Europe et la stabilité internationale, a-t-elle expliqué dans un discours aux ambassadeurs.

« L’agression russe doit être un échec », a-t-elle dit, soulignant que cela fait 18 mois que la Russie détruit « tous les cadres juridiques et moraux qui gouvernent l’ordre international et fondent la paix et la stabilité dans le monde ».

« La constance du crime ne réduit pas la gravité », a-t-elle également souligné.