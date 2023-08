Sur une photo diffusée par le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko, on aperçoit une colonne de fumée noire s’élevant au-dessus d’une habitation.

(Kyiv) Sept personnes ont été tuées, dont un nourrisson et un enfant de 12 ans, lors d’un bombardement russe dimanche sur la région de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes.

Agence France-Presse

Le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko a dans un premier temps donné un bilan de six morts : trois adultes et un bébé de 23 jours dans la localité de Chyroka Balka et deux adultes dans celle de Stanislav.

M. Klymenko a ensuite rapporté la mort à l’hôpital d’un enfant de 12 ans qui a été grièvement blessé dans le bombardement de Chyroka Balka.

« Une famille entière est morte à Chyroka Balka », a-t-il déploré.

Sur l’une des photos diffusées par le ministre, on aperçoit une colonne de fumée noire s’élevant au-dessus d’une habitation.

Kherson est l’une des quatre régions d’Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l’annexion en septembre 2022. Elle reste partiellement sous contrôle ukrainien mais est toutefois régulièrement la cible de bombardements russes.

Selon le parquet ukrainien, 500 enfants ont été tués et près de 1100 blessés depuis le début de l’invasion russe en février 2022.

En Russie, le ministère de la Défense a lui rapporté avoir abattu dimanche deux drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod et un autre au-dessus de celle de Koursk, toutes deux frontalières de l’Ukraine. Ce type d’attaque est devenu une occurrence quasi quotidienne.

Tirs de sommation russes sur un cargo

Un navire de guerre russe a procédé à des tirs de sommation sur un cargo qui se dirigeait vers le port d’Izmaïl dans le sud de l’Ukraine, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense.

« Afin de forcer le bateau à s’arrêter, des tirs de sommation ont été effectués avec des armes automatiques légères depuis un navire de guerre russe », a indiqué le ministère sur Telegram.

Selon Moscou, le capitaine de ce navire battant le pavillon de Palaos, le Sukru Okan, n’avait pas réagi à un ordre de s’arrêter pour « une inspection concernant le transport de marchandises interdites ».

Un hélicoptère avec des militaires russes à son bord a ensuite décollé pour inspecter le navire, qui a été autorisé à poursuivre sa route vers le port ukrainien, selon la même source.

Le port fluvial d’Izmaïl, dans la région d’Odessa, est devenu l’une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin à l’accord sur les exportations de céréales.