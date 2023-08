Au moins six migrants meurent dans un nouveau naufrage dans la Manche

(Calais) Six exilés afghans sont morts samedi dans le naufrage d’une embarcation d’une soixantaine de migrants tentant de gagner l’Angleterre par la Manche et les recherches de « cinq à dix » disparus se poursuivent, moins de deux ans après le naufrage le plus meurtrier survenu dans la zone.