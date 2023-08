(Moscou) La Biélorussie a rejeté mercredi les « fausses accusations » de l’Union européenne, qui a dénoncé « l’extrême brutalité » avec laquelle les autorités ont réprimé il y a trois ans des manifestations pour contester la réélection du président Alexandre Loukachenko.

Agence France-Presse

Un mouvement de protestation d’une ampleur inédite avait poussé des centaines de milliers de Bélarusses dans les rues après la présidentielle du 9 août 2020 pour dénoncer la falsification du scrutin et la réélection jugée frauduleuse de M. Loukachenko.

Les manifestations avaient été dispersées par la force et des centaines de personnes ont été emprisonnées et des dizaines de milliers poussées à l’exil.

Allié de Moscou, la Biélorussie a ensuite permis à la Russie d’utiliser son territoire pour son offensive en Ukraine déclenchée en 2022, aggravant les tensions avec les pays occidentaux.

« Malgré les sanctions illégales, la fermeture de l’espace aérien et le blocage des frontières, la pression dans le domaine de l’information et les provocations de certains membres de l’UE, la Biélorussie a pu conserver et renforcer son statut d’État », a estimé mercredi le ministère biélorusse des Affaires étrangères dans un communiqué.

PHOTO ALEXEY DANICHEV, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko

Il a accusé l’UE de mener une « politique agressive » et a réclamé la reconnaissance de la victoire de M. Loukachenko à l’élection de 2020.

Plus tôt, Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’UE, s’était insurgé contre la manière dont les manifestations d’août 2020 avaient été « réprimées avec une extrême brutalité par le régime de (Alexandre) Loukachenko ».

M. Borrell avait également accusé la Biélorussie d’être devenue une « menace pour la sécurité régionale et internationale » et le « complice » de la Russie pour son offensive en Ukraine.

Le ministère biélorusse des Affaires étrangères a dénoncé des jugements « fondés sur de fausses accusations éculées » qui « ne pourront pas influer sur la voie » choisie par Minsk.

Selon l’ONG de défense des droits humains Viasna, la Biélorussie compte actuellement près de 1500 prisonniers politiques.