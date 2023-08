Mardi, l’armée russe a affirmé avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, Kyiv l’accusant de son côté d’avoir pilonné des bâtiments civils, faisant neuf morts et 82 blessés.

(Moscou) La défense aérienne russe a abattu deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou, ont annoncé les autorités russes tôt mercredi, sur fond de multiplication d’attaques de ce type visant la capitale russe.

Agence France-Presse

Ce qu’il faut savoir La défense aérienne russe a abattu deux drones ukrainiens qui se dirigeaient vers Moscou ;

Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée ;

Mardi, l’armée russe a affirmé avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, Kyiv l’accusant de son côté d’avoir pilonné des bâtiments civils, faisant neuf morts et 82 blessés ;

Les menaces des pays occidentaux aux frontières de la Russie « exigent une réponse rapide et adéquate », a affirmé mercredi le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

Cette attaque rapportée par Moscou est survenue deux jours après que deux frappes russes de missile ont tué neuf personnes à Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine.

« Au-dessus du territoire de la région de Moscou, une tentative d’attaque » conduite par Kyiv « au moyen de véhicules aériens sans pilote a été déjouée », a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

« La défense aérienne a détruit deux drones. À la suite de cette attaque terroriste déjouée, il n’y a eu aucun mort ni dégât », a ajouté le ministère.

Selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine, un des engins a été abattu « dans la zone de Domodedovo », au sud de la capitale, et le second « dans la zone de l’autoroute de Minsk », à l’ouest de Moscou, a-t-il indiqué sur Telegram.

Tous deux tentaient de pénétrer dans la ville, a-t-il fait savoir, ajoutant que les services d’urgence se trouvent sur les lieux.

Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée.

La Russie avait affirmé lundi avoir abattu un drone ukrainien dans la région de Kalouga, à moins de 200 km au sud-ouest de Moscou, après en avoir détruit sept autres jeudi dans la même région. Dimanche, M. Sobianine avait annoncé qu’un engin visant la capitale avait été abattu par les forces de la défense aérienne.

Selon les autorités, Moscou a subi la semaine dernière plusieurs attaques de drones, dont une ayant endommagé un bâtiment de bureaux dans son principal quartier d’affaires, Moscou City, visé deux fois en quelques jours.

Le 30 juillet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti Moscou, déclarant : « Progressivement, la guerre revient sur le territoire de la Russie, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c’est un processus inévitable, naturel et absolument juste. »

Frappes à Pokrovsk

Mardi, l’armée russe a affirmé avoir visé un centre de commandement militaire ukrainien à Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, Kyiv l’accusant de son côté d’avoir pilonné des bâtiments civils, faisant neuf morts et 82 blessés selon le dernier bilan communiqué par M. Zelensky mardi soir.

« Dans la zone de la localité de Krasnoarmeïsk ( nom soviétique de Pokrovsk, NDLR ) [ … ], un centre de commandement avancé du groupement ukrainien “ Khortytsia ” a été frappé », a annoncé mardi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.

« C’est un mensonge complet », a rétorqué face à l’AFP Serguiï Tcherevaty, le porte-parole du centre de commandement pour l’est de l’Ukraine.

Lundi soir, à quelques dizaines de minutes d’intervalle, deux missiles russes sont tombés sur un pâté d’immeubles dans le centre de Pokrovsk, localité de 60 000 habitants avant le début de l’offensive russe en Ukraine, située à une quarantaine de kilomètres du front.

Une douzaine de bâtiments qui abritaient un hôtel, des cafés, d’autres commerces, des appartements et des bureaux ont été touchés, selon le chef ukrainien de l’administration militaire de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Mais c’est un immeuble d’habitation de cinq étages qui a été le plus affecté par la première frappe et l’hôtel voisin Droujba dans la seconde.

Fin juin à Kramatorsk, une ville plus au nord et également près de la ligne de front, un missile russe s’était aussi abattu sur un restaurant fréquenté, provoquant la mort de 13 personnes.