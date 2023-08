(Wintzenheim) Au moins neuf personnes sont mortes mercredi dans l’incendie meurtrier d’un gîte accueillant des personnes en situation de handicap mental en Alsace, dans l’est de la France, le président Emmanuel Macron déplorant une « tragédie ».

« On a localisé neuf corps et on en cherche encore deux », a déclaré à l’AFP le lieutenant-colonel Philippe Hauwiller, commandant de l’opération de secours.

Les corps ont été repérés par drones dans le gîte de vacances qui a pris feu à l’aube, par recherche directe et par des chiens.

L’incendie s’est produit à l’aube à Wintzenheim, près de Colmar.

Le sinistre a fait vraisemblablement au total 11 morts, selon la préfecture du Haut-Rhin. « Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de doutes : toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n’ont pas pu ressortir », a indiqué sur place le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot.

Il a précisé que 28 personnes se trouvaient sur place au moment du sinistre, survenu très tôt, et que seules 17 d’entre elles ont été évacuées.

Les victimes sont un encadrant et 10 adultes en situation de handicap mental léger venus de Nancy, ville de l’est de la France, qui se trouvaient en vacances.

« À Wintzenheim, les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés », a déclaré Emmanuel Macron sur le réseau social X (ex-Twitter).

Les pompiers ont été alertés vers 6 h 30 locales (0 h 30 heure de l’Est) pour ce bâtiment situé au lieu dit La Forge, un hameau entouré de collines vertes.

« On a été réveillés par notre fils très tôt. En sortant, on a vu un panache de fumée énorme », a témoigné à l’AFP une voisine, Solange Halter, 61 ans.

L’adjoint au maire, Daniel Leroy, arrivé sur place vers 7 h, a rapporté qu’il « n’y avait déjà plus rien ». « Le bâtiment était entièrement consumé dans sa partie haute, la toiture était complètement effondrée », a-t-il dit. Selon lui, les occupants ont été « surpris en plein sommeil, tout le monde dormait ».

Première ministre sur place

La première ministre Élisabeth Borne a immédiatement annoncé se rendre sur les lieux. « Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers », a-t-elle ajouté.

Le bâtiment à colombages de style alsacien situé à Wintzenheim a été le théâtre d’un « embrasement généralisé », selon les pompiers.

Les personnes présentes au rez-de-chaussée ont pu rapidement quitter les lieux, mais pas celles qui se trouvaient à l’étage.

En fin de matinée, les pompiers continuaient à arroser le sinistre à l’aide de lances à incendie, a constaté un photographe de l’AFP.

Le toit a été détruit par les flammes et au premier étage, l’armature en bois, carbonisée, est visible. D’autres pompiers déblayent le sinistre d’où s’échappe encore de la fumée.

Une équipe de recherche avec des chiens est présente à proximité. Le bâtiment est une ancienne grange rénovée en un gîte de 500 m2 au sol avec deux étages et des combles, selon les pompiers, qui ont précisé que l’incendie a pris au rez-de-chaussée.

Le dernier incendie le plus meurtrier en France remonte à 2016, avec 14 morts dans une boîte de nuit clandestine. Le 5 août, des amis fêtaient un anniversaire dans le sous-sol du Cuba Libre, un bar de Rouen, dans l’ouest de la France, aménagé sans autorisation en boîte de nuit, lorsque deux bougies du gâteau d’anniversaire ont enflammé les plafonds recouverts de plaques de mousse en polyuréthane insonorisant, une matière extrêmement inflammable.

La porte de secours étant fermée, 14 personnes ont péri. Les deux gérants du bar ont été condamnés à cinq ans de prison, dont trois ferme.