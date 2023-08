PHOTO PAVLO KYRYLENKO VIA REUTERS

(Kyiv) Au moins cinq personnes ont été tuées et 18 autres blessées lundi par le tir de deux missiles russes sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk, dans l’est de l’Ukraine, a annoncé Kyiv.

Agence France-Presse

« Cinq morts et 18 blessés c’est le résultat de deux frappes sur un immeuble résidentiel à Pokrovsk », a indiqué sur la messagerie Telegram le ministre ukrainien de l’Intérieur Igor Klymenko. Il a précisé que la première frappe avait fait quatre morts et qu’un responsable des secours avait été tué dans la seconde frappe.

Kyiv déjoue une attaque contre Zelensky

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont dit lundi avoir arrêté une femme accusée d’avoir aidé la Russie à préparer une attaque contre le président Zelensky pendant une visite à Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

Dans un communiqué, le SBU a déclaré avoir interpellé une « informatrice des services secrets russes qui recueillait des renseignements sur la visite prévue du président dans la région de Mykolaïv », proche de la ligne de front, en vue d’une « attaque aérienne massive ».

Selon la même source, cette femme qui travaillait dans un magasin sur une base militaire « a tenté d’établir l’heure et la liste des lieux de l’itinéraire provisoire du chef de l’État dans la région ».

Le SBU a diffusé une photo floutée de cette femme, détenue par des agents, ainsi que des messages téléphoniques et des notes manuscrites concernant des activités militaires.

Volodymyr Zelensky a souligné lundi sur la messagerie Telegram que le SBU l’avait informé de cette tentative d’attaque et tenu au courant de la « lutte contre les traîtres » en Ukraine.

Le président ukrainien a visité la région de Mykolaïv en juin après la rupture du barrage de Kakhovka, qui a provoqué l’inondation de larges parties du sud de l’Ukraine, et fin juillet après des bombardements meurtriers.

Dans son communiqué, le SBU précise avoir pris « des mesures de sécurité supplémentaires » pour la visite de Volodymyr Zelensky, mais n’avoir pas immédiatement arrêté la femme, « afin d’obtenir de nouvelles informations sur ses “ parrains ” russes et les tâches qui lui étaient assignées ».

Selon le SBU, elle a notamment cherché à obtenir des renseignements sur l’emplacement des systèmes de guerre électronique et des entrepôts de munitions ukrainiens, puis a été arrêtée « en flagrant délit » pendant qu’elle tentait de transmettre ses informations aux services secrets russes.

Elle est accusée de diffusion non autorisée d’informations sur les mouvements d’armes et de troupes et risque jusqu’à 12 ans de prison, ont précisé les services de sécurité.

La justice ukrainienne annonce régulièrement l’arrestation de personnes habitant en Ukraine accusées de transmettre des informations pour aider l’armée russe.

Le sommet à Djeddah est sans valeur selon Moscou

Le sommet qui a lieu en Arabie saoudite pour trouver un dénouement pacifique à la guerre en Ukraine n’a « pas la moindre valeur », selon le ministère russe des Affaires étrangères, qui déplore que Moscou — contrairement à Kyiv — n’ait pas été invité.

De hauts responsables de quelque 40 pays se sont réunis dimanche à Djeddah pour un sommet de deux jours visant à s’entendre sur des principes clés pour mettre fin au conflit qui dure déjà depuis plus de 17 mois en Ukraine.

Mais sans la participation de la Russie et en ne prenant pas en compte les intérêts de Moscou, cette rencontre ne sert à rien, a plaidé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Dans sa déclaration écrite, le ministère a répété que la Russie demeure ouverte à trouver une solution diplomatique qui répondrait à certaines de ses conditions pour mettre fin à la guerre. Moscou affirme être disposé à analyser les propositions sérieuses.

Cependant, le conseiller au président ukrainien Volodymyr Zelensky, Mykhaïlo Podoliak, a rejeté les avances précédentes de la Russie, affirmant ne pas vouloir laisser de temps aux troupes russes pour élargir davantage le territoire ukrainien qu’elles occupent actuellement.

Sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter, il a martelé que les soldats russes doivent se retirer complètement des zones occupées et que le gouvernement ukrainien ne ferait aucune concession à ce sujet.

Bombardements à Kherson

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TELEGRAM D’OLEKSANDR PROKUDIN VIA REUTERS Vue sur un immeuble de Kherson touché par une frappe russe

Toujours lundi, des bombardements russes ont frappé un immeuble résidentiel de neuf étages dans la ville de Kherson, tuant une personne et en blessant quatre autres, selon le gouverneur régional Oleksandr Prokoudine.

M. Prokoudine a avoué que Kherson a enduré une « nuit difficile », alors que les Russes « couvraient de feu la partie centrale de la ville ».

Une femme de 57 ans a aussi été tuée lors d’un bombardement russe qui a eu lieu dans un village de la province de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a confirmé le gouverneur Oleg Sinegoubov. Cette attaque a également fait quatre blessés.