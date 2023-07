(La Haye) Le cargo en feu au large des Pays-Bas avec des centaines de voitures électriques à son bord a été remorqué « sans aucun problème » jusqu’à une nouvelle position temporaire, ont annoncé lundi les autorités qui tentent d’éviter une catastrophe écologique.

Agence France-Presse

Le dégagement de fumée est resté « minime », a précisé l’Institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat) plus de cinq jours après le début du brasier.

« Deux remorqueurs ont commencé le voyage de 66 km hier après-midi et sont arrivés à l’emplacement provisoire vers 11 h 30 (5 h 30 heure de l’Est) », a expliqué l’agence gouvernementale dans un communiqué.

Le cargo se trouve désormais à 16 km au nord des îles de Schiermonnikoog et d’Ameland. Ces îles néerlandaises sont à cheval entre la mer des Wadden, patrimoine mondial de l’UNESCO avec une diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres, et la mer du Nord.

La nouvelle position correspond mieux « aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues », selon les autorités. Le bateau doit y être ancré, et une inspection doit être réalisée.

Selon la radiodiffusion publique NOS, cet emplacement a aussi été choisi, car il est plus éloigné du trafic maritime que la précédente position du navire, 18 km au nord de l’île de Terschelling.

« Le remorquage du navire s’est déroulé sans aucun problème », a salué le Rijkswaterstaat, qui a ajouté qu’un courant favorable a permis de naviguer plus vite que prévu sur la deuxième partie du trajet.

Un bateau capable de nettoyer des déversements d’hydrocarbures en mer reste à proximité, selon les autorités qui espèrent à terme remorquer le cargo vers un port.

La destination dépend « de la situation à bord du cargo, des conditions météorologiques prévues et de la disponibilité d’un port avec les bonnes installations ».

Le remorquage avait commencé plus tard qu’espéré en raison d’un vent de sud-ouest qui « aspirait » la fumée au-dessus du remorqueur.

Le cargo battant pavillon panaméen transporte selon la compagnie de transport K Line qui affrétait le navire, 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques.

Le cargo de 18 500 tonnes était parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd en Égypte avant de reprendre la route pour Singapour, sa destination finale.

La cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, est inconnue, mais une des voitures électriques à bord pourrait en être à l’origine.

Un des 23 membres d’équipage évacués est décédé, et plusieurs ont été blessés – la plupart sont entre - temps sortis de l’hôpital, selon les médias néerlandais.

Les opérations destinées à éteindre l’incendie avaient été suspendues jeudi afin d’éviter que le navire ne soit déstabilisé par la quantité d’eau entrant.