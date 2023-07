Incendies dans les pays méditerranéens

Les pompiers restent « vigilants » et mobilisés en Grèce

(Vólos) Les pompiers restent mobilisés et « vigilants » jeudi face aux incendies qui font rage en Grèce depuis deux semaines et ont entraîné la mort de quatre personnes, dans l’attente de conditions climatiques plus favorables annoncées pour vendredi.