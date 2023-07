Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines en de nombreux points de la ligne de front de 1500 kilomètres, l’Ukraine déployant des armes de pointe fournies par l’Occident et des troupes formées par ce dernier contre les forces russes qui l’ont envahie il y a 17 mois.

(Kyiv) L’Ukraine a lancé une offensive majeure pour déloger les forces russes du sud-est du pays dans le cadre de sa contre-offensive des dernières semaines, engageant des milliers de soldats dans la bataille, selon des responsables et des analystes occidentaux et ukrainiens.

Hanna Arhirova La Presse Canadienne

Le renforcement des troupes et de la puissance de feu s’est concentré sur la région de Zaporijjia, a déclaré un responsable occidental mercredi en fin de journée.

Ce responsable n’était pas autorisé à commenter publiquement cette affaire et s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat.

Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines en de nombreux points de la ligne de front de 1500 kilomètres, l’Ukraine déployant des armes de pointe fournies par l’Occident et des troupes formées par ce dernier contre les forces russes qui l’ont envahie il y a 17 mois.

La contre-offensive est une opération militaire de grande envergure, dont la préparation a probablement duré des mois. Les planificateurs militaires doivent orchestrer l’approvisionnement en munitions, en nourriture, en fournitures médicales et en pièces détachées de la ligne de front. Elle se heurte à des défenses russes profondément ancrées, constituées de champs de mines, de tranchées et d’obstacles antichars.

Les responsables ukrainiens sont restés silencieux sur l’évolution de la situation sur le champ de bataille depuis le début des opérations de contre-offensive, bien que la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, ait révélé que les troupes avançaient vers la ville de Melitopol, dans la région de Zaporijjia.

Bien que ce mouvement puisse être une feinte tactique, et que les deux gouvernements aient utilisé la désinformation pour obtenir des avantages sur le champ de bataille, une telle manœuvre serait conforme à ce que certains analystes avaient prédit.

Ceux-ci envisageaient une contre-offensive qui tenterait de percer le corridor terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée par la Russie, en se dirigeant vers Melitopol, proche de la côte de la mer d’Azov.

Cela pourrait diviser les forces russes en deux et couper les lignes de ravitaillement des unités situées plus à l’ouest. La Russie contrôle actuellement toute la côte de la mer d’Azov.

Les combats intenses se déroulent dans des zones situées au sud et à l’est de l’Ukraine, loin de la capitale Kyiv, et il n’a pas été possible de vérifier les affirmations de l’une ou l’autre des parties.

L’Institut pour l’étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, a indiqué que les forces ukrainiennes avaient lancé mercredi « une importante contre-offensive mécanisée dans l’ouest de la région de Zaporijjia », ajoutant qu’elles « semblent avoir percé certaines positions défensives russes préparées à l’avance ».

L’article cite des sources russes, notamment le ministère russe de la Défense et plusieurs blogueurs militaires russes de renom.

Toutefois, un responsable nommé par Moscou dans la région partiellement occupée de Zaporijjia, Evgueni Balitski, a répliqué que les forces ukrainiennes avaient tenté sans succès, jeudi matin, de percer les défenses russes dans la région.

Les forces de Kyiv « ont subi des pertes significatives et se sont repliées sur (leurs) positions », a déclaré M. Balistky.

Toutefois, dans ce qui semble être une mesure de précaution, le Service fédéral de sécurité russe, connu sous le nom de FSB, a interdit jeudi l’accès des civils à la flèche d’Arabat en Crimée, une étroite bande de terre qui relie la péninsule annexée à la région de Kherson, partiellement occupée. La région de Kherson est un point d’accès essentiel à la Crimée.

L’interdiction illimitée est nécessaire pour contenir les menaces à la sécurité, a déclaré le FSB dans un communiqué cité par l’agence de presse d’État russe RIA Novosti.

Les responsables américains, qui ont fourni à Kyiv des armes et des renseignements, ont refusé de commenter publiquement les derniers développements, bien qu’ils aient précédemment appelé à la patience alors que l’Ukraine cherche à réduire les positions russes.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’une « bataille intense » était en cours, mais n’a pas voulu donner de détails.

Pendant ce temps, un tir de missile sur la région d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a tué un civil et endommagé l’infrastructure portuaire de la région. Il s’agit de la dernière attaque en date depuis que Moscou a rompu un accord d’exportation de céréales, a rapporté jeudi le gouverneur d’Odessa, M. Oleh Kiper.

L’attaque a utilisé des missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer Noire.

L’armée de l’air ukrainienne a déclaré jeudi avoir intercepté 36 missiles russes lancés par des bombardiers stratégiques Tu-95MS.