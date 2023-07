(West-Terschelling) Des préparatifs pour déplacer vers une nouvelle position temporaire le cargo toujours en feu au large des Pays-Bas avec des milliers de voitures à son bord sont en cours, ont annoncé vendredi soir les autorités néerlandaises qui tentent depuis trois jours d’empêcher une catastrophe écologique.

Antoine MOUTEAU Agence France-Presse

Le cargo, qui transportait près de 500 véhicules électriques, est « en ce moment stable », a déclaré dans un communiqué vers 23 h 30 (17 h 30 heure de l’Est) l’Institut national néerlandais pour la gestion des eaux (Rijkswaterstaat).

« Le navire est également toujours intact sous la ligne de flottaison et ne s’incline pas », a-t-il précisé.

Les sociétés de sauvetage et les autorités « ont maintenant commencé les préparatifs pour remorquer le cargo vers une zone plus à l’est que sa position actuelle », selon le Rijkswatersaat.

Ce nouvel emplacement temporaire est situé à « 16 km au nord de l’île de Schiermonnikoog », à quelques dizaines de kilomètres de là où il se trouve actuellement. Il s’agit selon l’agence gouvernementale « d’une meilleure position de départ […] qui correspond aux différents scénarios et aux conditions météorologiques attendues ».

Le remorquage du navire devrait durer « entre 12 et 14 heures » et commencera probablement ce week-end. Le moment et a durée du remorquage dépendront, entre autres, « du dégagement de fumée et des prévisions météorologiques ».

PHOTO FOURNIE PAR LA GARDE-CÔTIÈRE NÉERLANDAISE, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Les dernières images aériennes publiées par les gardes-côtes montrent d’importants amas de fumée continuant de s’échapper de l’embarcation.

« Pendant le remorquage, la stabilité du navire sera surveillée en permanence », selon le Rijkswaterstaat.

« Aucune conséquence directe pour les îles Wadden, ses habitants et la nature n’est attendue », a souligné l’agence à propos de l’opération.

La situation sera réexaminée une fois que le navire sera arrivé au nouveau mouillage temporaire. Les autorités espèrent ensuite parvenir à déplacer le Fremantle Highway vers un port à déterminer.

Alors que l’incendie perdait en intensité, quatre secouristes sont grâce à la baisse de température pour la première fois vendredi parvenus à monter sur le cargo afin d’établir une connexion plus robuste avec le remorqueur, permettant de déplacer le navire plus facilement et de le garder sous contrôle.

Voitures électriques

« Nous restons encore ouverts à tous les scénarios », avait indiqué en début de soirée à l’AFP Lea Versteeg, porte-parole des gardes-côtes.

Les opérations destinées à éteindre le feu avaient été suspendues jeudi afin d’éviter que le navire ne perde en stabilité en raison de la quantité d’eau entrant.

Le Fremantle Highway, battant pavillon panaméen, dérivait vers l’ouest. Mais les secours ont profité jeudi après-midi d’un changement de la direction du courant pour modifier sa trajectoire et éviter qu’il ne s’approche des chenaux de navigation, selon les gardes-côtes.

Il se trouve actuellement à 23 kilomètres au nord des côtes de l’île de Terschelling, « entre les routes maritimes », selon les garde-côtes.

La compagnie de transport K Line qui affrétait le navire a indiqué vendredi à l’AFP que 3783 voitures neuves, dont 498 véhicules électriques, se trouvaient à bord.

La cause de l’incendie, signalé pour la première fois mardi peu avant minuit (18 h heure de l’Est), n’a pas encore été rendue publique. Mais selon le propriétaire japonais du Fremantle Highway, le groupe Shoei Kisen Kaisha, cité par la NOS, l’une des voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l’origine du feu qui a débuté peu après minuit dans la nuit de mardi à mercredi.

La télévision privée RTL Nederland a publié jeudi un enregistrement d’une conversation par transmission radio des équipes de secours, datant du début des opérations de sauvetage mercredi, dans laquelle l’un de leurs membres indique que l’incendie s’est déclaré « dans la batterie d’une voiture électrique ».

Les îles de Terschelling, d’Ameland et de Schiermonnikoog à proximité Fremantle Highway font partie d’un ensemble de huit îles néerlandaises (dont cinq habitées) à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas.

La mer des Wadden, qui longe une région côtière s’étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO et possède une riche diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres.

Parmi les 23 membres d’équipage qui se trouvaient à bord et ont pu être évacués, un marin est mort – sur une embarcation de sauvetage, selon la NOS – et plusieurs autres ont été blessés. L’équipage vient d’Inde, selon l’agence de presse néerlandaise ANP.