(Ameland) Une voiture électrique pourrait être à l’origine de l’incendie toujours en cours sur un cargo au large des Pays-Bas, qui pourrait selon les autorités durer plusieurs jours, tandis que les inquiétudes pour l’environnement s’intensifient.

Antoine MOUTEAU Agence France-Presse

Plus difficiles à éteindre, les feux de voitures électriques préoccupent le secteur du transport maritime après plusieurs incendies majeurs.

Selon la radiodiffusion publique NOS, qui cite le propriétaire japonais de l’embarcation, le groupe Shoei Kisen Kaisha, l’une des 25 voitures électriques qui se trouvaient à bord pourrait être à l’origine de l’incendie.

« Mais nous n’en sommes tout à fait sûrs », a déclaré l’entreprise, qui attend les résultats de l’enquête. Shoei Kisen Kaisha est aussi propriétaire de l’Ever Given, qui a bloqué le canal de Suez en 2021.

« L’incendie pourrait durer encore quelques jours », a indiqué une porte-parole des garde-côtes néerlandais, précisant que l’équipe des secours chargée d’éteindre le feu ne pouvait pas le faire tant que le navire n’était pas stabilisé.

Elle n’a pas donné d’informations sur l’origine de l’incendie, qui a fait un mort et plusieurs blessés. Selon la NOS qui cite également les garde-côtes, l’incendie pourrait même durer plusieurs semaines.

La situation est « stable », mais « le remorquage ou le sauvetage ne peut avoir lieu qu’une fois l’incendie éteint », a indiqué l’agence gouvernementale chargée des installations fluviales en début de soirée (Rijkswaterstaat).

Un navire capable d’intervenir en cas de fuite de pétrole se trouve sur place, a-t-elle précisé.

Le navire est maintenu en place via une « liaison d’urgence » à un remorqueur. Des navires tentent de refroidir les flancs du navire, sans pouvoir atteindre le feu à bord, ont précisé les garde-côtes néerlandais.

Les services de secours ont reçu vers minuit (mardi 18 h heure de l’Est) un appel signalant un incendie sur le Fremantle Highway, un bateau immatriculé au Panama et acheminant quelque 3000 véhicules, à une trentaine de kilomètres au nord de l’île néerlandaise d’Ameland.

Les 23 membres de l’équipage ont été évacués, selon les garde-côtes. « L’équipage a tenté d’éteindre le feu lui-même, mais a échoué. Hélas, une personne est décédée », ont-ils précisé.

D’après la NOS, elle est morte sur une embarcation de sauvetage. L’équipage vient d’Inde, selon l’agence de presse néerlandaise ANP.

Au moins sept personnes ont sauté par-dessus bord et ont été récupérées dans l’eau. Les autres ont été secourues par hélicoptère.

Risques pour l’environnement

Le cargo de 18 500 tonnes était parti du port allemand de Bremerhaven pour rejoindre Port-Saïd en Égypte, selon le site marinetraffic.com.

Un porte-parole du maire de l’île d’Ameland a déclaré à l’ANP craindre que « l’environnement ne subisse des dégâts si le cargo en flammes venait à couler ».

Ameland est l’une des huit îles néerlandaises (dont cinq habitées) à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas.

La mer des Wadden, qui longe une région côtière s’étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l’UNESCO et possède une riche diversité de plus de 10 000 espèces aquatiques et terrestres.

« L’approche vise à éloigner le plus possible le navire de la zone », a indiqué dans un communiqué la Waddenvereniging, une organisation de défense de l’environnement dans la région.

« Il existe également un risque d’impact sur la mer du Nord, mais les conséquences y sont moindres », a-t-elle ajouté.

D’autres accidents maritimes dans la région

Depuis la côte d’Ameland, le bateau n’est qu’un petit point entouré d’un nuage de fumée, et ne semble pas perturber les vacanciers profitant des vastes plages de sable fin, selon un correspondant de l’AFP.

Début 2019, quelque 340 conteneurs d’un des plus gros porte-conteneurs au monde, touché par une tempête, étaient tombés à l’eau dans la région, jonchant de plastique et polystyrène des kilomètres de littoral vierge.

La pire catastrophe récente au large de la côte néerlandaise, très fréquentée, date de décembre 2012 lorsque le cargo Baltic Ice, qui transportait également des voitures, est entré en collision avec un porte-conteneurs et a coulé. Onze marins avaient été tués.

En février 2022, le cargo Felicity Ace, transportant 4000 véhicules haut de gamme du groupe Volkswagen d’une valeur estimée entre 400 et 500 millions de dollars, avait pris feu avant de sombrer au large de l’archipel des Açores.