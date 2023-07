Guerre en Ukraine

La Russie multiplie les attaques nocturnes

(Kyiv) Des missiles et des drones lancés par la Russie dans le cadre d’une série d’attaques aériennes nocturnes à l’échelle nationale ont endommagé des infrastructures portuaires essentielles dans le sud de l’Ukraine, notamment des terminaux céréaliers et pétroliers, et ont blessé au moins 12 personnes, ont annoncé mercredi des responsables ukrainiens.