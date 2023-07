PHOTO SERGEI BABINETS, AGENCE FRANCE-PRESSE

Les images de cette journaliste de 45 ans à l’hôpital, les bras bandés, les cheveux en partie rasés par les agresseurs et le visage teinté d’un liquide vert, ont fait le tour du monde et suscité l’indignation en Russie et à l’étranger.