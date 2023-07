Guerre en Ukraine, jour 493

Trois morts et 17 blessés dans des bombardements russes

(Kyiv) Des responsables ukrainiens ont fait état samedi matin d’un plus grand nombre de victimes civiles dans les bombardements russes dans l’est et le sud du pays, alors que la visite du premier ministre espagnol Pedro Sánchez a débuté à Kyiv en signe de soutien continu de la part de Madrid et de l’Union européenne à la lutte de l’Ukraine pour déloger les forces russes de son territoire.