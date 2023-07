(Nanterre) Le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a subi une attaque à la voiture-bélier incendiaire, obligeant sa famille à fuir, ce qui suscitait dimanche la condamnation unanime de la classe politique, après une cinquième nuit d’émeutes consécutives à la mort de Nahel, tué à 17 ans par un policier.

Margaux BERGEY Agence France-Presse

Une enquête pour « tentative d’assassinat » a été ouverte par le parquet de Créteil après les faits de L’Haÿ-les-Roses, d’une « gravité extrême » selon le procureur.

Vers 1 h 30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l’enceinte de la maison du maire Vincent Jeanbrun (LR), qui se trouvait alors à l’hôtel de ville pour gérer une nouvelle nuit d’émeutes dans sa commune de plus de 30 000 habitants, au sud de Paris.

Le portail d’entrée et la voiture de la famille ont été brûlés.

PHOTO NASSIM GOMRI, AGENCE FRANCE-PRESSE La maison du maire de L’Haÿ-les-Roses

« Les premières constatations nous laissent présumer que le véhicule a été lancé pour brûler le pavillon », a précisé le procureur Stéphane Hardouin, en précisant qu’un accélérant avait été découvert « dans une bouteille de coca ».

Dans sa fuite avec ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans, l’épouse s’est « blessée au tibia », qui « serait cassé », selon le procureur.

« Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie », a déclaré le maire dans un communiqué.

La première ministre Élisabeth Borne a condamné des « faits intolérables » et apporté « tout son soutien au maire et à ses proches ». Elle est arrivée sur place en début d’après-midi avec les ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Christophe Béchu (Cohésion des territoires) et Dominique Faure (Collectivités territoriales).

PHOTO CHARLY TRIBALLEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE La première ministre Élisabeth Borne a rencontré le maire de L’Haÿ-les-Roses Vincent Jeanbrun (à gauche) à la mairie.

Ailleurs, cette cinquième nuit de violences urbaines a été dans l’ensemble de moindre intensité que la précédente, mais « personne ne crie victoire », a assuré sur BFMTV le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Le président Emmanuel Macron fera un « point de situation » à l’Élysée à 19 h 30 avec plusieurs membres de son gouvernement.

Selon le ministère de l’Intérieur, 719 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dont 315 à Paris et en proche banlieue, en baisse par rapport à samedi.

Des policiers et gendarmes blessés

À ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, 577 véhicules et 74 bâtiments ont été incendiés et 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique, a ajouté le ministère. Dix commissariats, 10 casernes de gendarmerie et 6 postes de police municipale ont également été pris pour cible.

Marseille et l’ensemble de l’agglomération lyonnaise sont les deux villes les plus touchées par les violences, comme la veille, a indiqué à l’AFP une source policière.

PHOTO CLEMENT MAHOUDEAU, AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation à Marseille le 1er juillet

Outre l’attaque de L’Haÿ-les-Roses, le véhicule de fonction du maire de La Riche, près de Tours en Indre-et-Loire, a subi un début d’incendie, a-t-on indiqué de même source.

Peu d’incidents sérieux ont été rapportés en banlieue parisienne, point de départ des émeutes. Des policiers ont été toutefois la cible de tirs de mortiers d’artifice à Vigneux (Essonne).

Dans les Yvelines, un local associatif a été incendié à Mantes-la-Jolie et un autre à Limay, a-t-on appris de source policière.

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d’un motard et la mort de Nahel lors d’un contrôle routier à Nanterre ont choqué jusqu’au sommet de l’État, embrasé le pays et résonné bien au-delà des frontières françaises.

Plusieurs pays européens, dont la Grande-Bretagne, ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs en leur recommandant de ne pas se rendre dans les zones concernées par les violences.

700 pillages

Samedi, Nahel a été inhumé en fin d’après-midi au cimetière du Mont-Valérien à Nanterre en présence de sa mère, de sa grand-mère et de plusieurs centaines de personnes lors d’une cérémonie « très calme, dans le recueillement et sans débordement », a rapporté un témoin à l’AFP.

Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a recensé samedi plus de 700 pillages en quatre nuits de troubles : 200 enseignes de la grande distribution attaquées et pillées — dont 15 incendiés -, 250 débits de tabac mais aussi 250 agences bancaires, des magasins de toutes tailles, des établissements de restauration rapide.

Cette vague de violences et la colère de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires contre la police ou l’État ont rappelé les émeutes qui avaient secoué la France en 2005, après la mort de deux adolescents poursuivis par la police.

Le policier de 38 ans auteur du coup de feu qui a tué Nahel est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré.