PHOTO LEWIS JOLY, ASSOCIATED PRESS

(Nanterre) Les autorités françaises ont lancé mercredi « un appel au calme » au lendemain de la mort d’un adolescent de 17 ans tué par un policier lors d’un contrôle routier, un drame qui a débouché sur des affrontements avec les forces de l’ordre durant la nuit en banlieue parisienne.

Laetitia DREVET Agence France-Presse

Le président Emmanuel Macron a fait part de son « émotion » après le décès de Naël M. lors d’un contrôle routier, qui a relancé la controverse sur l’action des forces de l’ordre où un nombre record de 13 décès a été enregistré en 2022 après des refus d’obtempérer en France.

PHOTO GUILLAUME HORCAJUELO, AGENCE FRANCE-PRESSE Emmanuel Macron en visite à Marseille

Le gouvernement cherche à éviter un embrasement dans les banlieues où la mort d’adolescents, souvent issus de l’immigration maghrébine ou africaine, a été le détonateur d’émeutes urbaines.

Le drame a également ému le footballeur vedette du PSG et capitaine de l’équipe nationale, Kylian Mbappé. « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour les proches et la famille de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt », a réagi le joueur sur son compte Twitter.

Les faits se sont produits mardi matin derrière le quartier d’affaires de la Défense près de Paris quand Naël M. s’est fait contrôler par deux motards de la police. Le policier de 38 ans soupçonné d’être l’auteur du tir a été placé en garde à vue.

Dans un premier temps, des sources policières avaient affirmé que le véhicule avait foncé sur les deux motards. Mais une vidéo authentifiée par l’AFP a montré qu’un des deux policiers tenait le conducteur en joue, puis qu’il a tiré à bout portant quand la voiture a redémarré.

Dans la vidéo, on entend « tu vas te prendre une balle dans la tête », sans que l’on puisse attribuer cette phrase à quelqu’un en particulier.

La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau. L’adolescent est décédé peu de temps après avoir été atteint au thorax.

Marche blanche

Les circonstances de sa mort ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville d’habitat populaire de l’ouest parisien où il résidait et où des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l’ordre mardi soir.

Véhicules incendiés et tirs de fusées d’artifice auxquels les forces de l’ordre ont répliqué par des jets de gaz lacrymogènes : des incidents se sont produits dans plusieurs quartiers de la ville, où un incendie s’est également déclaré dans une école de musique, rapidement circonscrit par les pompiers.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @250CELESTE_, FOURNIE PAR REUTERS

Après cette nuit, 24 personnes ont été interpellées, 24 membres des forces de l’ordre légèrement blessés et 42 voitures brulées, ont indiqué les autorités.

Les tensions se sont propagées pendant la nuit à d’autres villes de banlieue parisienne. Une annexe de la mairie de Mantes-la-Jolie, dans le département voisin des Yvelines, a ainsi été incendiée et « complètement détruite ».

La mère de Naël a appelé à une marche blanche en hommage à son fils jeudi après-midi devant la préfecture à Nanterre, affirmant dans une vidéo postée sur TikTok : « C’est une révolte pour mon fils ».

Après ces incidents, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a lancé mercredi un « appel au calme » tandis que la première ministre Élisabeth Borne a souligné l’« exigence absolue de vérité pour permettre à l’apaisement de l’emporter sur la colère ».

Le dispositif des forces de l’ordre sera par ailleurs renforcé avec la mobilisation de quelque 2000 policiers et gendarmes pour éviter un nouveau cycle de violences urbaines.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS

En 2005, lorsque le décès de deux adolescents, électrocutés en Seine–Saint-Denis (au nord de Paris) alors qu’ils étaient poursuivis par la police, avait déclenché trois semaines d’émeutes et conduit le gouvernement à décréter l’état d’urgence.

Embarras à l’extrême droite

Après la mort de Naël M., une enquête a été ouverte pour refus d’obtempérer et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Une autre enquête, ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, a été confiée à la police des polices.

La mort de Naël a également fait réagir la classe politique, la gauche dénonçant une « américanisation de la police » tandis que l’extrême droite peinait à cacher son embarras.

« Une partie de l’autorité policière a menti pour essayer de couvrir cet acte », a affirmé le coordinateur de LFI (gauche radicale), Manuel Bompard.

Les représentants du Rassemblement national (extrême droite) ont, eux, évoqué « un drame », une « tragédie » et demandé à respecter « le temps de l’enquête », ainsi que « la présomption d’innocence ».