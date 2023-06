(Kyiv) De nombreux pays, dont le Canada, suivaient très attentivement samedi la situation en Russie, soulignant que les prochaines heures s’annonçaient cruciales, après l’entrée en rébellion du chef de la milice Wagner Evguéni Prigojine contre les troupes régulières russes. Une crise qui démontre la faiblesse de Moscou, selon l’Ukraine.

Agence France-Presse

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a annoncé une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident pour examiner la situation en Russie.

M. Trudeau a affirmé sur Twitter que le Canada était en contact avec ses alliés. « Nous continuerons de suivre la situation de près », a-t-il déclaré.

Plus tôt, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait écrit sur Twitter que ses homologues des pays du G7 et elle « se sont réunis pour discuter des évènements survenus en Russie ». Elle n’a pas donné plus de précisions à ce sujet.

« Une fenêtre d’opportunité »

Kyiv voit dans le déclenchement de cette rébellion « une fenêtre d’opportunité » pour l’Ukraine, selon la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar.

La mutinerie du groupe Wagner illustre la faiblesse de la Russie, pays plongé dans « le mal et le chaos », a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que l’Ukraine protégeait le reste de l’Europe.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

« La faiblesse de la Russie est évidente. Une faiblesse totale », a-t-il estimé sur les réseaux sociaux. « Il est tout aussi évident que l’Ukraine est capable de protéger l’Europe contre une contamination par le mal et le chaos russe ».

Du côté américain, la rébellion du groupe Wagner ne « change rien » au soutien des États-Unis et de leurs alliés à l’Ukraine, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, avant de préciser que Washington comptait rester « en étroite coordination avec ses alliés et partenaires alors que la situation continue d’évoluer ».

La Lettonie, quant à elle, a renforcé la sécurité à ses frontières, ne laissant plus entrer les Russes sur son territoire, a annoncé sur Twitter son président désigné Edgars Rinkevics.

Union européenne et G7

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, après avoir noté dans un premier temps que l’évènement était « un problème interne à la Russie », tout en indiquant suivre la situation « attentivement », a rappelé dans un tweet que « notre soutien à l’Ukraine est inébranlable ».

PHOTO SIMON WOHLFAHRT, AGENCE FRANCE-PRESSE LLe chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell

Il a également indiqué avoir activé le « centre de réponse de crise » de l’UE pour coordonner les échanges entre les Vingt-Sept, en amont d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE prévue lundi au Luxembourg.

Et ajouté que les ministres des Affaires étrangères du G7 s’étaient également entretenus samedi, sans livrer aucun détail sur le contenu de ces échanges.

Le Kremlin a indiqué que le président Vladimir Poutine avait reçu samedi le « plein soutien » de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un entretien téléphonique.

PHOTO ADEM ALTAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président turc Recep Tayyip Erdogan

Biélorussie

La rébellion de Wagner est un « cadeau » fait à l’Occident, a estimé le Conseil de sécurité nationale biélorusse.

« Toute provocation, tout conflit interne dans les rangs militaires ou politiques, dans le champ de l’information ou dans la société civile, c’est un cadeau fait à l’Occident [et] cela peut aboutir à une catastrophe ».

« Protéger les civils »

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé samedi, à la BBC, « toutes les parties à être responsables et à protéger les civils », ajoutant qu’il suivait la situation « de près ».

PHOTO HENRY NICHOLLS, ASSOCIATED PRESS Le premier ministre britannique, Rishi Sunak

« Dans les heures qui viennent, la loyauté des forces de sécurité russes, en particulier de la Garde nationale russe, sera essentielle pour l’issue de la crise. Cela représente le défi le plus important pour l’État russe ces derniers temps », a écrit de son côté le ministère de la Défense, dans un point quotidien sur Twitter.

De nombreux pays européens (France, Italie, Allemagne, Suède, Norvège, Danemark, Belgique) ont réagi à la situation en Russie, assurant, par la voix de leurs services gouvernementaux ou de ministres, par communiqués ou sur Twitter, « suivre la situation de très près » ou « très attentivement », ajoutant pour certains d’autres commentaires ou des conseils de prudence à l’égard de leurs ressortissants en Russie.

« Nous restons concentrés sur le soutien à l’Ukraine », a déclaré la présidence française.

« Ces évènements montrent comme l’agression contre l’Ukraine provoque également de l’instabilité dans le pays », a dit la première ministre italienne Giorgia Meloni, citée par ses services.

« Nous nous coordonnons avec nos alliés les plus proches », a annoncé la chancellerie allemande.

Le ministère des Affaires étrangères conseille aux voyageurs « d’éviter le centre-ville de Moscou jusqu’à nouvel ordre », ainsi que « les installations gouvernementales, en particulier militaires ».

La Norvège déconseille également tout voyage en Russie.

Le Danemark recommande à ses citoyens en Russie « de rester à l’intérieur, [de] patienter et [de s’]informer par l’intermédiaire de médias tels qu’Itar-Tass ».

La Bulgarie demande aussi à ses ressortissants « d’éviter de se rendre en Russie » en raison des tensions actuelles.

« Danger nucléaire »

Le chancelier autrichien conservateur Karl Nehammer, l’un des rares chefs de gouvernement à être allé rencontrer Poutine à Moscou après le déclenchement de l’invasion russe de l’Ukraine, a insisté quant à lui sur le danger nucléaire.

PHOTO LEONHARD FOEGER, ARCHIVES REUTERS Le chancelier autrichien Karl Nehammer

« Les opérations de la Fédération de Russie sont toujours de la plus haute importance, car [elle] possède un grand potentiel d’armes biologiques, chimiques et nucléaires. En cela, la cohésion et l’unité de l’UE sont de la plus haute importance ».

L’Autriche conseille aussi à ses ressortissants en Russie d’éviter les territoires russes frontaliers de l’Ukraine, dont les régions de Rostov et Krasnodar, et appelle à la vigilance à Moscou et dans les grandes villes.

Ironie

Enfin la République tchèque, par la voix de deux de ses ministres, a réagi samedi avec une certaine ironie.

« Voilà, nous savons enfin ce que les Russes entendaient par une Opération spéciale. Après 16 mois de guerre en Ukraine, la Russie fait la guerre à la Russie », a déclaré la ministre de la Défense Jana Cernochova.

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La ministre tchèque de la Défense Jana Cernochova

« Ce n’est pas une surprise. C’est une tradition chez eux. Les guerres ratées finissent toujours par l’exécution du Tsar, suivie de chaos et d’une guerre civile supervisée par les espions des services secrets. Félicitations ! », a-t-elle ajouté.

Quant au ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky, il s’est contenté d’un laconique : « Je peux voir que mes vacances d’été en Crimée approchent ».