L’UNESCO et la guerre en Ukraine

« Sauver la culture, une question d’identité »

La reconstruction de l’Ukraine implique aussi la culture et le patrimoine. Mais dans ce domaine, les efforts restent pour l’instant concentrés dans la protection et la préservation des trésors patrimoniaux. La Presse en a discuté avec Krista Pikkat, directrice Culture et Situations d’urgence à l’UNESCO.