Les forces ukrainiennes ont « utilisé leurs prétendues réserves stratégiques pour percer les défenses [russes], consolider les leurs et avancer. Aucun de ces objectifs n’a été atteint », a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg, vendredi.

(Moscou et Kyiv) Le président russe Vladimir Poutine a assuré vendredi que la contre-offensive lancée par les forces ukrainiennes pour repousser les forces de Moscou n’avait « aucune chance » de succès.

Anna MALPAS Agence France-Presse

Évoquant une offensive de Kyiv en cours dans le sud de l’Ukraine, M. Poutine a affirmé que « les forces armées ukrainiennes n’ont aucune chance là-bas ni dans les autres zones ».

Le président russe s’exprimait lors d’un forum économique à Saint-Pétersbourg (Nord-Ouest) retransmis en direct à la télévision russe, mais auquel l’AFP n’a pas pu assister faute d’avoir été accréditée.

Les forces ukrainiennes ont « utilisé leurs prétendues réserves stratégiques pour percer les défenses [russes], consolider les leurs et avancer. Aucun de ces objectifs n’a été atteint », a dit M. Poutine.

Il a réaffirmé que l’Ukraine subissait de « très lourdes pertes » et estimé qu’elle ne pourrait combattre « pendant longtemps » en raison de l’épuisement de ses équipements militaires.

Moscou ne cesse de marteler que l’offensive en cours de l’Ukraine sur les positions occupées par les Russes est un échec. Kyiv assure avoir libéré une poignée de localités et une centaine de kilomètres carrés, essentiellement sur le front sud.

Selon les analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, et teste encore actuellement le front pour en déterminer les points faibles.

Zelensky qualifié de « honte pour le peuple juif »

Le président Poutine a également qualifié son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, de confession juive, de « honte pour le peuple juif », accusant encore une fois l’Ukraine d’être aux mains de néonazis pour y justifier son opération armée.

« J’ai beaucoup d’amis juifs depuis l’enfance. Et ils disent que Zelensky n’est pas juif, mais la honte pour le peuple juif. Ce n’est pas une blague. »

M. Poutine a une fois encore accusé le président ukrainien de « couvrir ces salauds de néonazis » et de traiter en héros des collaborateurs des nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

« Pourquoi on ne nous écoute pas ? », a-t-il demandé. « Nous sommes obligés de lutter contre ça », a-t-il martelé.

« Nous avons tout à fait le droit de considérer que l’objectif de dénazification de l’Ukraine est l’un des objectifs clés », a-t-il ajouté.

M. Poutine a justifié son assaut contre l’Ukraine le 24 février 2022 en revendiquant le devoir de « dénazifier » son voisin qu’il accuse d’un prétendu « génocide » des russophones d’Ukraine.

Une médiation de paix africaine démarre en Ukraine

Une délégation de dirigeants africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, est arrivée vendredi en Ukraine pour une mission de médiation entre ce pays et la Russie, accueillie par une attaque de missiles russes qui a visé Kyiv.

La mission a commencé son voyage par une visite à Boutcha, a indiqué la présidence sud-africaine sur Twitter en publiant plusieurs vidéos de leur déplacement dans la ville près de Kyiv, théâtre d’un massacre de centaines de civils imputé à l’armée russe.

Peu après, des sirènes antiaériennes suivies d’explosions ont retenti à Kyiv où les responsables africains doivent rencontrer plus tard vendredi le président Volodymyr Zelensky.

L’armée de l’air ukrainienne a indiqué avoir abattu 12 missiles russes, dont six Kinjal hypersoniques. Tous les projectiles ont été interceptés dans l’espace aérien autour de Kyiv, a indiqué son administration militaire.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a aussitôt estimé sur Twitter que ces frappes russes sur Kyiv étaient un « message à l’Afrique : la Russie veut plus de guerre, pas de paix ». Selon Dmytro Kouleba, il s’agit de « la plus importante attaque de missiles contre Kyiv depuis des semaines ».

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a avancé que cette attaque n’avait pas occasionné de dégâts dans la ville.

« Sain et sauf »

Le porte-parole de la présidence sud-africaine Vincent Magwenya a indiqué que la mission « se déroule plutôt bien et comme prévu » dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Le président est arrivé sain et sauf à Kyiv aux côtés d’autres chefs d’État et de gouvernement », a-t-il dit, ajoutant que la délégation attendait le début de pourparlers avec M. Zelensky dans le but de « tenter de trouver un chemin de paix à ce conflit ».

Après Kyiv, M. Ramaphosa, les présidents sénégalais Macky Sall et zambien Hakainde Hichilema, ainsi que le président comorien Azali Assoumani, à la tête de l’Union africaine depuis février, et des représentants congolais, ougandais et égyptien doivent rencontrer samedi Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie.

Pretoria avait annoncé le lancement d’une mission de paix africaine le mois dernier.

Cette médiation intervient en pleine contre-offensive ukrainienne avec une intensification des combats sur le terrain et des bombardements russes répétés de grandes villes ukrainiennes.

« En temps d’escalade du conflit, la recherche d’une solution de paix doit être parallèlement accélérée », a déclaré jeudi dans un communiqué M. Ramaphosa.

« Nous souhaitons entamer des discussions […] pour voir si grâce à des efforts conjoints il serait possible de se rapprocher de la paix en Ukraine », a de son côté affirmé dans un communiqué le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko.

Il s’agit de la dernière initiative en date d’une série d’efforts diplomatiques jusqu’ici infructueux. La mission africaine, affaiblie par la défection de dernière minute de certains des participants, s’annonce cependant délicate.

Critiquée pour sa proximité avec Moscou, l’Afrique du Sud refuse de condamner la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, affirmant tenir une position neutre et vouloir privilégier le dialogue.

Les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l’invasion russe de l’Ukraine lancée en février 2022.

« Aucune influence »

Le Kremlin s’efforce d’attirer dans son camp les dirigeants africains en posant la Russie comme un rempart contre l’impérialisme occidental et en accusant l’Occident de bloquer avec ses sanctions les exportations de céréales et des engrais russes essentielles à l’Afrique.

L’Ukraine, se voyant la victime d’une guerre coloniale russe, tente elle aussi de peser auprès des dirigeants africains. Son ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a déjà fait deux tournées sur le continent depuis le début de l’invasion.

Selon les experts, les chances de succès de la mission sont minces.

Les dirigeants africains « ne seront pas en mesure de nous offrir quoi que ce soit en termes de résolution de conflit », a estimé l’analyste politique ukrainien Anatoliy Oktysiouk, interrogé par l’AFP.

« Ils ne peuvent pas jouer un rôle de médiateurs. Ils ont peu de poids politique, ils n’ont aucune influence », a-t-il poursuivi.

L’Afrique est durement touchée par l’augmentation des prix des denrées alimentaires et les conséquences de la guerre sur le commerce mondial.

Les exportations des céréales ukrainiennes — dans le cadre d’un accord que Moscou a menacé de quitter – mais aussi d’engrais, ainsi que les échanges de prisonniers devraient faire partie des thèmes abordés, selon les analystes.

Pour Alex Vines, du groupe de réflexion britannique Chatham House, la médiation « a une chance » d’aboutir à quelques concessions de la part du Kremlin. « C’est du théâtre », rétorque pour sa part Jeremy Seekings, qui enseigne la politique à l’Université du Cap.