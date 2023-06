(Moscou) L’armée russe a affirmé lundi avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone du Sud de l’Ukraine où Kyiv a revendiqué la capture de plusieurs localités.

Agence France-Presse

Cependant, le ministère russe de la Défense s’est gardé de démentir ou de confirmer son repli de Blagodatné, Makarivka, Neskoutchné et Storojevé, villages que l’armée ukrainienne a dit dimanche et lundi avoir reprises. Elles se trouvent toutes au sud de Velyka Novossilka et Vremivka.

« Dans la zone du saillant de Vremivka, les unités de défense ont repoussé, à l’aide d’artillerie et de systèmes lance-flammes du groupement des forces “Est”, trois attaques de l’adversaire depuis Velyka Novossilka […] et de la localité de Levadné », a indiqué le ministère russe dans son communiqué.

La localité de Levadné est située à l’ouest du saillant de Vremivka, et c’est dans cette zone qu’une unité ukrainienne, la 110e de la défense territoriale, a revendiqué lundi la libération le 4 juin du village de Novodarivka.

Comme à son habitude, l’armée russe affirme infliger de très lourdes pertes aux Ukrainiens, mais ne dit rien des siennes.

Forte d’armements occidentaux et après des mois de préparation, l’Ukraine a lancé début juin une offensive pour reconquérir les 17 % de territoire occupé par la Russie.

Vladimir Poutine a affirmé vendredi que ses forces repoussaient les attaques adverses, mais dimanche Kyiv a revendiqué de premiers gains, même si ceux-ci apparaissent comme marginaux après près d’une semaine de combats.

La zone dans laquelle l’armée ukrainienne a gagné un peu de terrain est à la frontière des fronts Est et Sud. Elle est située à une dizaine kilomètres au nord des principales lignes fortifiées russes, faites notamment de tranchées et de pièges antichars.

Un succès militaire ukrainien d’ampleur dans cette région permettrait de rompre le pont terrestre reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cela constituerait un revers majeur pour Moscou.

Selon les analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa grande contre-offensive, et qu’elle teste actuellement encore le front avec des attaques ciblées pour en déterminer les points faibles.

Les autorités ukrainiennes ont elles juré de garder le silence sur leurs objectifs, stratégie et tactiques.