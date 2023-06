Le gouvernement ukrainien a affirmé lundi avoir repris depuis ce week-end sept villages aux forces russes dans le Sud et l’est du pays, dans le cadre de son offensive.

Agence France-Presse

« Sept villages ont été libérés », a annoncé la vice-ministre de la Défense Ganna Malyar sur le réseau social Telegram, évoquant notamment plusieurs localités reprises dans la région de Zaporijja.

Ganna Malyar a précisé que les villages de Lobkovo, Levadne et Novodarivka, près de Zaporijja, avaient été repris, ainsi que le village de Storozheve, dans le sud de la région de Donetsk.

« La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s’élève à 90 kilomètres carrés », a assuré Mme Malyar.

Lundi après-midi, l’armée ukrainienne a également affirmé avoir progressé dans la région de Bakhmout.

« Les troupes ukrainiennes ont avancé de 250 à 700 mètres dans la direction de Bakhmout », a indiqué le ministère de la Défense.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré lundi soir que l’offensive en cours contre les troupes russes était « difficile » mais qu’elle « progressait ».

« Les combats sont difficiles, mais nous progressons », a déclaré le président ukrainien dans son adresse quotidienne sur l’internet, saluant le retour du drapeau ukrainien dans les villages des « territoires nouvellement libérés ».

Moscou a pour sa part affirmé avoir repoussé les attaques ukrainiennes dans la région de Donetsk, près de Velyka Novosilka ainsi que près du village de Levadne, proche de Zaporijja.

Ces affirmations de Moscou et de Kyiv n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

« Les forces ukrainiennes ont fait des avancées visuellement vérifiées dans l’ouest de la province de Donetsk et dans l’ouest de l’oblast de Zaporijja, que les sources russes ont confirmées mais qu’elles ont cherché à minimiser », a pour sa part indiqué l’Institute for the study of war (ISW), un groupe de réflexion américain.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dit espérer lundi qu’un succès de la contre-offensive lancée par l’Ukraine contre les forces russes pourra contraindre le président russe Vladimir Poutine à négocier la paix.

« Un succès de cette contre-offensive pourrait faire deux choses : cela renforcerait la position (de l’Ukraine) à la table des négociations et cela pourrait avoir pour effet d’amener enfin Poutine à négocier une fin à cette guerre qu’il a commencée », a déclaré à la presse M. Blinken aux côtés de son homologue italien Antonio Tajani.

« En ce sens, cela pourrait rapprocher la paix, pas l’éloigner », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse.

Il s’est dit « confiant » que les forces ukrainiennes connaîtront des succès alors que Kyiv a annoncé la reconquête dimanche de trois villages dans la région orientale de Donetsk, les premiers gains territoriaux obtenus à la suite des « actions de contre-offensive » évoquées la veille par le président Volodymyr Zelensky.

Même s’il est « encore trop tôt » pour savoir comment cela va se dérouler, a-t-il dit.

Le président Zelensky avait admis samedi que son armée menait des « actions de contre-offensive », tout en ne voulant pas en parler en détail.

Son homologue russe Vladimir Poutine avait quant à lui assuré un jour plus tôt que la grande contre-offensive ukrainienne attendue depuis des mois avait « commencé », mais que les forces de Kyiv n’étaient « pas parvenues à atteindre leurs objectifs » après plusieurs jours de féroces combats.

Forte d’armements occidentaux et après des mois de préparation, l’Ukraine a lancé début juin une offensive pour reconquérir les 17 % de territoire occupé par la Russie.

Un succès militaire ukrainien d’ampleur dans cette région permettrait de rompre le pont terrestre reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cela constituerait un revers majeur pour Moscou.

Selon les analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa grande contre-offensive, et qu’elle teste actuellement encore le front avec des attaques ciblées pour en déterminer les points faibles.

Les autorités ukrainiennes ont elles juré de garder le silence sur leurs objectifs, stratégies et tactiques.

Selon M. Blinken, cependant, toute paix devra être « durable c’est-à-dire une paix qui ne laisse pas la Russie en place et se reposer, se réarmer et réattaquer dans six mois, un an ou deux ans plus tard ».

Le secrétaire d’État américain a encore dit s’attendre à ce que l’OTAN fournisse un « soutien politique et pratique robuste » lors d’un sommet de l’Alliance atlantique à Vilnius en juillet.