PHOTO VADIM GHIRDA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La Hongrie doit prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne entre juillet et décembre 2024, à la suite de la Belgique et avant la Pologne. Or le président hongrois Viktor Orban est en conflit avec Bruxelles pour des manquements en matière de lutte contre la corruption, d’indépendance des médias et de la justice.