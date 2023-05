Emmanuel Macron réclame des garanties de sécurité pour l’Ukraine à l’OTAN

(Bratislava) Le président français Emmanuel Macron a réclamé mercredi l’octroi de garanties de sécurité « tangibles et crédibles » à l’Ukraine, en attendant son adhésion à l’OTAN, et plaidé pour une Europe de la défense plus puissante au sein de l’Alliance, malgré les réserves de nombre de pays d’Europe centrale et de l’Est.