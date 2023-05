PHOTO STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI, VIA REUTERS

(Kyiv) Une nouvelle attaque aérienne russe a visé lundi matin Kyiv, faisant au moins un blessé, alors que les autorités ukrainiennes ont admis dans une rarissime déclaration publique qu’un site militaire dans l’ouest du pays avait été touché dans une autre vague de frappes pendant la nuit.

Victoria LUKOVENKO Agence France-Presse

Après des bombardements nocturnes, les sirènes aériennes ont à nouveau retenti dans la capitale ukrainienne dans la matinée, suivies d’une série d’explosions vers 11 h 10 locales (4 h 10 heure de l’Est), ont entendu des journalistes de l’AFP.

« Explosions en ville, dans des quartiers du centre », a écrit sur Telegram le maire Vitali Klitschko. « La défense aérienne est en action », a de son côté ajouté l’administration militaire de Kyiv.

La Russie a intensifié ses attaques aériennes contre la capitale ukrainienne depuis le début du mois, mais jusqu’à présent la quasi-totalité d’elles ont eu lieu pendant la nuit.

Selon le maire, un homme a été blessé et hospitalisé à ce stade. Des débris de missiles abattus sont tombés sur au moins trois quartiers situés dans le nord et dans l’est de la capitale provoquant notamment un incendie, selon l’administration militaire.

« Toutes les cibles aériennes (russes) ont été touchées avec succès par la défense antiaérienne », s’est félicité cette source, fustigeant le fait que « les Russes démontrent clairement qu’ils visent à détruire la population civile ».

Plus tôt dans la journée, l’administration régionale de Khmelnytsky, dans l’ouest de l’Ukraine, avait indiqué qu’un site militaire avait été touché par une attaque russe pendant la nuit, laissant entendre qu’il s’agissait là de dépôts et d’un aérodrome de l’armée.

« Les troupes russes ont frappé plusieurs sites, dont un militaire dans la région de Khmelnytsky », a-t-elle indiqué sur Telegram.

L’administration a fait état d’« incendies dans des dépôts de combustible » et d’équipements militaires et d’une piste d’atterrissage endommagée. « Des travaux en vue de circonscrire les incendies se poursuivent », a-t-elle ajouté.

« Épuiser la défense aérienne »

« Cinq appareils volants ont été mis hors service », a encore dit cette source, sans donner plus de détails. « Les travaux de réparation sur une piste d’atterrissage ont commencé », selon l’administration.

Elle n’a donné aucun chiffre sur d’éventuelles victimes, se bornant à dit que ces informations étaient « en train d’être clarifiées ».

Il s’agit d’une très rare déclaration publique des autorités ukrainiennes qui ne dévoilent quasiment pas ses pertes militaires depuis le début de l’invasion russe lancée en février 2022.

Ce bombardement dans l’ouest a fait partie d’une attaque aérienne massive contre l’Ukraine lancée dans la nuit de dimanche à lundi, un jour après une tentative de frappes de drones sans précédent contre Kyiv.

« Cette nuit, les occupants ont attaqué des sites militaires et ceux d’infrastructures essentielles de l’Ukraine » en lançant « jusqu’à 40 missiles de croisière » depuis des avions au-dessus de la mer Caspienne et « environ 35 drones » depuis le Nord et le Sud, a indiqué lundi le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, sur Telegram.

Rien qu’à Kyiv, la capitale, « plus de 40 cibles aériennes » ont été détruites « pendant la nuit », a indiqué l’administration militaire de la ville selon laquelle il s’agissait de la 15e attaque contre la capitale depuis le début du mois.

« Encore une nuit difficile pour la capitale », a déclaré sur Telegram le maire de la capitale Vitali Klitschko. « Grâce au professionnalisme » de la défense aérienne, l’attaque n’a pas fait de victimes ni de dégâts majeurs, s’est-il toutefois félicité.

Avec leurs bombardements à répétition, les Russes « cherchent à épuiser la défense aérienne » ukrainienne et à « maintenir la population civile dans un état de profonde tension psychologique », a de son côté estimé l’administration militaire de Kyiv.

L’Ukraine prépare depuis des mois une grande contre-offensive contre les troupes russes qui occupent de vastes territoires dans le sud et l’est du pays.

« Bientôt viendra l’heure où nous allons passer à l’offensive », a assuré lundi le commandant des troupes terrestres ukrainiennes, le général Okesandre Syrsky.